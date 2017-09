Merkel szerint elérték stratégiai céljukat, Orbán Viktor is gratulált

A Zsidó Világkongresszus gratulált Merkelnek



A Zsidó Világkongresszus elnöke gratulált vasárnap este Angela Merkel német kancellárnak a szövetségi parlamenti (Bundestag-) választáson elért sikeréhez.



Ronald Lauder közleményében "Izrael és a zsidó nép igaz barátjaként" méltatta Angela Merkelt, aki őszintén elkötelezett az antiszemitizmus elleni küzdelem és Izrael Állam védelme mellett.



A Zsidó Világkongresszus elnöke egyúttal "visszataszítónak" nevezte, hogy az Alternatíva Németországnak (AfD), "egy szégyenteljes reakciós szervezet, amely Németország múltjának legszörnyűbb szakaszát idézi és be kellene tiltani, most lehetőséget kapott arra, hogy a parlamentben képviselje hitvány programját".



Lauder hozzátette: ezen aggasztó fejlemények közepette Merkel kancellár határozottan jelezte, hogy megvédi a németországi zsidókat, és elejét veszi a gyűlölködő retorikának és cselekedeteknek.

Angela Merkel német kancellár, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke (k) a párt berlini eredményváró rendezvényén a német parlamenti választások estéjén, 2017. szeptember 24-én. (MTI/EPA/Clemens Bilan)

Nem lehet kizárni, hogy a következő ciklusban ismét nagykoalíció vezeti majd Németországot - jelezte Angela Merkel kancellár a vasárnapi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás után a törvényhozásba bejutott pártok vezetőnek televíziós fórumán.A CDU/CSU jobbközép pártszövetség vezetője hangsúlyozta: matematikailag két koalíció lehetséges, a CDU/CSU, a liberális FDP és a Zöldek összefogása mellett a szociáldemokratákkal (SPD) 2013-ban kezdett kormányzás folytatáshoz is van többség az új Bundestagban.A számok azt mutatják, hogy "nincs leváltott nagykoalíció".Hozzátette: tudomásul veszi, hogy Martin Schulz SPD-elnök szerint pártjának ellenzékbe kell vonulnia, de ezt a kérdést "holnap újra meg lehet beszélni".Kiemelte, hogy a mostani "viharos időkben" minden pártnak felelősen kell politizálnia.Alig meglepőnek nevezte Sebastian Kurz osztrák külügyminiszter, az Osztrák Néppárt (ÖVP) vezetője a németországi vasárnapi parlamenti (Bundestag-) választások eredményét."Kevésbé meglepő számomra az eredmény. Németországban sok az elégedetlen a kormány menekültügyi politikájával" - olvasható Kurz közleményében.Szerint erre vezethető vissza a német parlamentbe bevonuló jobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) nevű párt megerősödése. "A migrációs válságot több európai politikus és párt is nem vette elég komolyan" - tette hozzá.Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap a legnagyobb közösségi oldalon gratulált Angela Merkel kancellárnak újraválasztása alkalmából.A miniszterelnök azt írta a Facebookon magyarul és németül, hogy "Budapest gratulál".Az Angela Merkel kancellár vezette CDU/CSU jobbközép pártszövetség kapta a legtöbb szavazatot a vasárnapi németországi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választáson, de támogatottsága nagymértékben csökkent, és a koalíciós társé, a szociáldemokrata párté (SPD) történelmi mélypontra süllyedt, a Bundestag harmadik számú ereje pedig a parlamentbe újonnan bekerülő AfD - mutatták ki az urnazárás utáni első eredménybecslések.Botrányosnak nevezte Angela Merkel német kancellár választási kampányát Martin Schulz szociáldemokrata (SPD) pártelnök a vasárnapi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás után a törvényhozásba bejutott pártok vezetőnek televíziós fórumán.Hangsúlyozta: Merkel - az eddigi koalíciós társ, a CDU/CSU jobbközép pártszövetség vezetője - "rendszerszerűen megtagadta" a vitát a "demokratikus baloldal és a demokratikus jobboldal" között, és ezzel "vákuum" keletkezett, amelybe benyomult az Alternatíva Németországnak (AfD) nevű párt.A CDU/CSU-nak nagy felelőssége van az AfD megjelenésében, és támogatottságának visszaesése "megérdemelt vereség" - mondta Martin Schulz.Az SPD feladata most az, hogy ellenzékben "stabilizálja a demokráciát", és "erős bástyát" alkosson a "demokrácia ellenségeivel", az AfD-vel szemben - tette hozzá.Elhamarkodott a német szociáldemokraták (SPD) döntése, hogy elhajgyják a nagykoalíciót és ellenzékbe vonulnak - közölte Alexander Dobrindt német közlekedési miniszter a vasárnap tartott németországi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választásokat követően."Elhamarkodottnak tartom az SPD döntését, hiszen mindannyian felelősséggel tartozunk ezért az országért, így a szociáldemokraták is" - hangsúlyozta a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) politikusa.A szociáldemokrata párt támogatottsága történelmi mélypontra süllyedt: az exit poll szerint a párt a szavazatok 20-21 százalékát szerezte meg. Martin Schulz, az SPD vezetője elismerte vereségét, s sajtóértesülések szerint a párt vezetése úgy döntött, ellenzékbe vonulnak. Ezt figyelembe véve, a jelenlegi exit poll adatok ismeretében a választásokon legtöbb szavazatot nyert CDU/CSU pártszövetség a Szabad Demokrata Párttal (FDP) és a Zöldekkel tudná megszerezni a kormányalakításhoz szükséges többséget. A CSU kételyeinek adott hangot, egy ilyen szövetséggel összefüggésben.Dobrindt az eddigi kormánypártokra nézve keserű választási eredményekről beszélt. A CSU számára ez azt jelenti - mondta - , hogy programját, mindenekelőtt a migrációs- és menekültügyi politikát illetően a küszöbön álló koalíciós tárgyalásokon még erőteljesebben képviselnie kell. A CDU/CSU-tól jobbra álló erőket közömbösíteni kell - tette hozzá.A CDU/CSU pártszövetségtől jobbra álló Alternatíva Németországnak (AfD) immár tartósan országos tényezővé vált a német belpolitikában. Az előrejelzések szerint 13,2 százalékos eredménnyel debütál a Bundestagban.A német Szabad Demokrata Párt (FDP) és a Zöldek vezetője is nyitottnak mutatkozott a német szövetségi parlamenti (Bundestag-) választások után vasárnap este arra, hogy az eddigi kereszténydemokrata-szociáldemokrata nagykoalíciót felváltó új kormánykoalíció létrehozásáról tárgyaljanak a választásokon győztes kereszténydemokratákkal.Az eddig ellenzéki Zöldek egyik csúcsjelöltje szerint pártja "nem lesz egyszerű partner" egy esetleges, a pártok színei alapján Jamaica-koalíciónak nevezett új koalíció kormányalakítási tárgyalásain, és "nehéz megbeszélésekre" számítanak.Katrin Göring-Eckardt elmondta: a Zöldek minden párttal hajlandók tárgyalni az Alternatíva Németországnak (AfD) kivételével.Az exit poll eredményei szerint a Zöldek a szavazatok 9,2-9,4 százalékát szerezhették meg, támogatottságuk 2013-ban még csak 8,4 százalék volt.Christian Lindner, a négyéves szünet után a Bundestagba ismét visszatérő piacpárti, jobboldali Szabad Demokrata Párt vezetője jelezte: pártja nyitott a koalíciós tárgyalásokra az Angela Merkel vezette konzervatívokkal, de úgy vélik, "kurzusváltásra van szükség".Lindner óriási sikernek nevezte, hogy a liberálisok visszatérhetnek a törvényhozásba. Az exit poll előrejelzései szerint az FDP 10,1-10,5 százalékkal juthat vissza a szövetségi parlamentbe.Miután a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) az exit poll közzététele után azonnal kizárta egy újabb nagykoalíció lehetőségét a CDU/CSU pártszövetséggel, a pártok színei alapján Jamaica-koalíciónak nevezett CDU/CSU-FDP-Zöldek alkotta kormány létrehozására van esély.Az Alternatíva Németországnak (AfD) a szövetségi parlament (Bundestag) pártjaként vizsgálóbizottság felállítását kezdeményei Angela Merkel kancellár menekültpolitikája miatt - jelentette be a vasárnapi Bundestag-választás után a törvényhozásban újonc párt egyik vezetője.Alice Weidel, az AfD kampányát vezető egyik úgynevezett csúcsjelölt a ZDF országos köztelevíziónak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a Bundestag feladata a kormány ellenőrzése.Ezért az AfD vizsgálóbizottságot kezdeményez, amely "nagyon világosan foglalkozik majd ennek a nőnek (Angela Merkelnek) a jogsértéseivel" - mondta a politikus.Az Angela Merkel vezette CDU/CSU jobbközép pártszövetségtől jobbra álló AfD másik csúcsjelöltje, Alexander Gauland azt mondta, hogy pártja "hajtóvadászatot" indítanak Angela Merkel kancellár ellen, és "vissza fogják szerezni az országot".Az AfD az első eredménybecslések szerint 13,2 százalékos eredménnyel debütál a Bundestagban.Elérte stratégiai célját a CDU/CSU jobbközép pártszövetség a vasárnapi németországi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választáson - mondta Angela Merkel kancellár, a pártszövetség vezetője az urnazárás utáni első nyilatkozatában.Hangsúlyozta, hogy a pártszövetségben ugyan mindenki jobb eredményre számított, de egy igen nehéz kormányzati ciklus után mégis a CDU/CSU szerezte messze a legtöbb szavazatot, megkapta a felhatalmazást a választóktól a kormányalakításra, és nélküle nem lehet kormányt alakítani.Kiemelte: 12 év kormányzás után "minden, csak nem magától értetődő", hogy egy párt a legerősebb erő marad.Hangsúlyozta, hogy alaposan elemzik majd a választási eredményt, és mindent megtesznek majd azért, hogy visszanyerjék a pártszövetségtől jobbra álló Alternatíva Németországnak (AfD) párthoz átállt választókat. Ezt az AfD-szavazók aggodalmainak, félelmeinek komolyan vételével, és mindenekelőtt "jó kormányzati munkával" akarják elérni - mondta

A Német Szociáldemokrata Párt, az SPD egyik támogatója a párt berlini eredményváró rendezvényén a német parlamenti választások estéjén, 2017. szeptember 24-én. (MTI/EPA/Filip Singer)

A CDU/CSU az első eredménybecslések szerint története legrosszabb eredményét érte el, a szavaztok 33,1-33,2 százalékát érte el.Eddigi leggyengébb eredménye a 2009-es 33,8 százalék.Az Angela Merkel vezette CDU csak Bajorországban induló testvérpártja, a CSU a Bayerische Rundfunk (BR) tartományi közszolgálati televízió adatai szerint a szavazatok 38,5 százalékára számíthat, ami a párt történetének legrosszabb eredménye.Horst Seehofer pártelnök, bajor miniszterelnök a CSU müncheni eredményváró rendezvényén elmondta: a választási eredmény "súlyos csalódás".Az AfD-re utalva hozzátette: "támadási felület nyílt" a CDU/CSU-tól jobbra. Ezt a felületet kemény küzdelemmel, határozott állásfoglalásokkal kell bezárni - hangsúlyozta.Az AfD az első párt, amely a CDU/CSU-tól jobbra elhelyezkedve tartósan országos tényezővé vált a német belpolitikában. Az eredménybecslések szerint 13,2 százalékos eredménnyel debütál a Bundestagban.

Az Alternatíva Németországnak (AfD) párt támogatói az AfD berlini eredményváró rendezvényén a német parlamenti választások estéjén, 2017. szeptember 24-én. (MTI/EPA/Thorsten Wagner)

Elismerte vereségét a vasárnapi németországi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választáson Martin Schulz, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) vezetője, egyúttal határozottan kizárta egy újabb nagykoalíció lehetőségét."Nehéz és keserű nap a mai a német szociáldemokrácia számára. A párt sok hagyományos támogatóját képtelen volt megtartani" - mondta az SPD kancellárjelöltje az exit poll eredmények közzététele után. Hozzátette: "teljesen egyértelmű, hogy a választók az ellenzéki politizálásra adtak a pártnak felhatalmazást".Schulz elmondta: a jobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) támogatottságának emelkedése "különösen lehangoló". Az AfD sikere fordulópontot jelez, és azt mutatja, hogy a menekültválság továbbra is megosztja az országot. "Ami egyesek számára nagyszerű, emberséges cselekedet, az másoknak fenyegetést jelent. Nem sikerült meggyőznünk az embereket arról, hogy Németország elég erős ahhoz, hogy senkit ne hagyjon sorsára" - fogalmazott Schulz.A szociáldemokrata párt támogatottsága történelmi mélypontra süllyedt: az exit poll szerint a párt a szavazatok 20-21 százalékát szerezte meg.Martin Schulz a vereség ellenére továbbra is az SPD vezetője marad. A pártelnök bejelentette: decemberben ismét jelöltként indul az elnökségért.Súlyos csalódásnak nevezte a vasárnapi németországi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás eredményét Horst Seehofer bajor kormányfő, az Angela Merkel kancellár vezette jobbközép CDU bajor testvérpártja, a CSU elnöke.Horst Seehofer pártja müncheni központjában az urnazárás után tett nyilatkozatában kiemelte, hogy a CDU/CSU pártszövetség mindkét tagja jobb eredményre számított.Azzal kapcsolatban, hogy a CDU/CSU-tól jobbra álló Alternatíva Németországnak (AfD) harmadik erőként debütál a Bundestagban, azt mondta, hogy "támadási felület nyílt" a pártszövetségtől jobbra.Ezt a felületet kemény küzdelemmel, határozott állásfoglalásokkal kell bezárni - mondta.Az első részeredmények szerint a CDU/CSU a szavazatok 32,7-33,3 százalékát gyűjtötte össze, szemben a négy évvel ezelőtti 41,5 százalékkal.A csak Bajorországban induló CSU a Bayerische Rundfunk (BR) tartományi közszolgálati televízió adatai szerint a szavazatok 38,5 százalékára számíthat, ami a párt történetének legrosszabb eredménye.Németország továbbra is elkötelezett az európai projekt mellett - közölte Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke vasárnap.Tajani Twitter-üzenetében gratulált Angela Merkel kancellárnak a vasárnapi németországi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választáson elért eredményéhez és kijelentette: "dolgozzunk együtt Európa megreformálása érdekében".Alexander Gauland, a német szövetségi parlamentbe a harmadik erőként bejutó jobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) csúcsjelöltje pártja vasárnapi választási eredményét értékelve kijelentette: "hajtóvadászatot" indítanak Angela Merkel kancellár ellen, és "vissza fogják szerezni az országot".Az AfD a vasárnapi választásokon a szavazókörökből kilépő választók megkérdezésén alapuló felmérések (exit poll) szerint 13-13,5 százalékkal debütálhat a Bundestagban.Gauland kijelentette: bármilyen formációban is alakuljon meg az új német kormány, "kemény időkre" kell felkészülnie.

A Kereszténydemokrata Unió (CDU) támogatói a párt berlini eredményváró rendezvényén a német parlamenti választások estéjén, 2017. szeptember 24-én. (MTI/EPA/Carsten Koall)

Az Angela Merkel kancellár vezette CDU/CSU jobbközép pártszövetség kapta a legtöbb szavazatot a vasárnapi németországi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választáson, de támogatottsága nagymértékben csökkent, és a koalíciós társé, a szociáldemokrata párté (SPD) történelmi mélypontra süllyedt, a Bundestag harmadik számú ereje pedig az újonc AfD - mutatták ki az urnazárás utáni első eredménybecslések.Az ARD és a ZDF országos köztelevíziók megbízásából a részeredmények alapján készített becslések szerint a CDU/CSU a szavazatok 32,7-33,3 százalékát gyűjtötte össze, szemben a négy évvel ezelőtti 41,5 százalékkal.Horst Seehofer csak Bajorországban induló pártja, a CSU a Bayerische Rundfunk (BR) tartományi közszolgálati televízió adatai szerint a szavazatok 38,5 százalékára számíthat, ami a párt történetének legrosszabb eredménye.Az SPD 20,2-20,8 százalékkal végzett a második helyen, a 2013-ban szerzett 25,7 százalék után. Eddigi leggyengébb eredménye a 2009-es 23 százalék volt.Az uranzárás utáni első nyilatkozatában Manuela Schwesig elnökhelyettes bejelentette, hogy a szociáldemokraták ellenzékbe vonulnak. A Bundestag-frakció eddigi vezetőjével Thomas Oppermann-nal közösen adott sajtónyilatkozatban mindketten hangsúlyozták, hogy továbbra is Martin Schulz pártelnöknek kell vezetnie a pártot. "Együtt győzünk, együtt veszítünk" - hangoztatta Oppermann.Az exit pollok alapján a kisebb pártok mind erősödtek, és az új Bundestagban az eddigi öt helyett hét párt szerez képvsieletet.Az eddigi ellenzéki pártok közül a Zöldek szerepeltek jobban, támogatottságuk a 2013-ban szerzett 8,4 százalékról 9,2-9,4 százalékra emelkedett.Az SPD-től balra álló Baloldal (Die Linke) a négy évvel ezelőtti 8,6 százalék után a szavazatok 8,9 százalékát gyűjtötte össze.

A digitalizáció és az EU-reform lehet következő német kormány első két nagy ügye



A digitalizáció és az Európai Unió tervezett reformja lehet az első két nagy ügy, amellyel a vasárnapi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás után felálló német kormány foglalkozik majd.



A szavazás előtti utolsó felmérések alapján csak az tűnik biztosnak, hogy ismét - sorban negyedszer - Angela Merkel lesz Németország kancellárja. Az bizonytalan, hogy pártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a bajor testvérpárt, a Horst Seehofer bajor miniszterelnök vezette Keresztényszociális Unió (CSU) mely párttal vagy pártokkal kormányoz majd.



Angela Merkel harmadik kormánya (2013-2017), a Bundestag-választástól számítva a 85. napon, 2013. december 17-én alakult meg, és meglehet, hogy ezúttal is hónapokig tart majd a kormányalakítás. A kormányzásra esélyes pártok várhatóan október közepéig visszafogottan egyeztetnek majd az együttműködés lehetőségeiről, mert október 15-én tartományi választást tartanak Alsó-Szászországban, és nem akarják hátráltatni a tartományi pártszervezet kampányát.



A gyors kormányalakítás azért sem valószínű, mert a CDU/CSU eddigi koalíciós társnál, a szociáldemokrata pártnál (SPD) és a másik két lehetséges partnernél, a jobboldali liberális Szabad Demokrata Pártnál (FDP) és a Zöldeknél is várhatóan kongresszuson vagy pártszavazáson - a párttagok részvételével rendezett szavazáson - kellene megerősíteni az esetleges koalíciós szerződést.



Így előfordulhat, a negyedik Merkel-kormány az első száz napra tervezett programját akár száz nappal a vasárnapi Bundestag-választás után kezdheti megvalósítani.



A CDU/CSU és a lehetséges partnerek tervei alapján az új kormány "száznapos" programjában kiemelt ügy lesz a digitalizáció. Angela Merkel több interjúban és beszédben bejelentette, hogy a választás után "azonnal" hozzá akar fogni a digitalizáció ügyének előmozdításához. A feladatok összehangolásához külön államminiszteri - államtitkári - pozíciót akar kialakítani a kancellárián, és felállítana egy német és külföldi szakértőkből álló tanácsadó testületet.



Az FDP az egész kampányát a digitalizáció ügye köré építette fel, fő jelszava az volt, hogy "A digitalizáció mindent megváltoztat - mikor változik a politika?", és választási programjában megígérte, hogy külön digitalizációs minisztériumot állít fel.



A legfőbb feladat a szélessávú internet lefedettség növelése és az üvegszálas távközlési kábelhálózat kiépítése. Németország mindkettőben lemaradásban van, 100 lakosra 38 szélessávú internetkapcsolat jut, ami nemzetközi összevetésben a középmezőnyt jelenti, az üvegszálas hálózat révén kiépített kapcsolatok aránya mindössze 1,8 százalék, amivel Németország a többi között Mexikó és Törökország mögött áll.



Angela Merkel tervei szerint a fejlesztésekre 2025-ig nagyjából 100 milliárd eurót fordítanak, de a részletekről, a költségeknek az állam és a szolgáltatók közötti megosztásáról még nem ismertek részletek.



Az Európai Unió tervezett reformjáról nemigen esett szó a kampányban, aminek részben taktikai okai vannak. Ezzel kapcsolatban német politológusok felidézik, hogy Merkel "kulcsélménye" az első - 2005-ös - kancellárjelölti kampánya, amelyben úton-útfélen hirdette, hogy az akkor kormányzó SPD-Zöldek koalíció szociális és munkaerőpiaci reformjainál mélyrehatóbb átalakításokat akar beindítani. Ez leginkább elbizonytalanította a változásoktól tartó, stabilitásra törekvő választókat, és a kampány végére a CDU/CSU több mint 20 százalékpontos előnye elolvadt, csupán 1 százalékponttal előzte meg az SPD-t. Azóta Angela Merkel a választási kampányokban tartózkodik a nagy változásokról és nagy erőfeszítésekről szóló eszmefuttatásoktól.



Az SPD sem emelte kampánya fő támái közé az EU-t, ami főleg annak tulajdonítható, hogy az Európai Parlamentben 23 évig végzett munka után a német belpolitikába beszálló kancellárjelöltöt, Martin Schulzot nem tapasztalt, tekintélyes EU-s politikusként mutatták be, hanem az alulról indult, a "keményen dolgozó emberek" világából érkező szociáldemokrata vezetőként.



Azonban a Bundestag-választás után várhatóan az EU jövője lesz az egyik meghatározó politikai téma Németországban is. A diskurzust Emmanuel Macron keddre tervezett beszéde indíthatja be. A francia államfő egyebek között legkevesebb 100 milliárd eurós külön euróövezeti költségvetés kialakítását és a közös európai pénzügyminiszter intézményének kialakítását javasolhatja majd. Ebben a vitában a német politikai erőknek is állást kell majd foglalniuk, és az ügy az új német kormány "száznapos" programjának fő elemei közé is bekerülhet.

A CDU/CSU-tól jobbra álló Alternatíva Németországnak (AfD) 13,2-13,4 százalékos eredménnyel debütál a szövetségi parlamentben.Alexander Gauland, a párt kampányát vezető egyik úgynevezett csúcsjelölt azt mondta, hogy Bundestag-pártként "hajtóvadászatot" indítanak Angela Merkel ellen, és "vissza fogják szerezni az országot" a németeknek.A 2013-ban kiesett piacpárti, jobboldali Szabad Demokrata Párt (FDP) 10,1-10,5 százalékkal jut vissza a Bundestagba.Németországban a 61,5 millió választásra jogosult 41,1 százaléka szavazott a szövetségi parlamenti (Bundestag-) választáson vasárnap délután 14 óráig, ami kismértékű csökkenés a négy évvel korábbi 41,4 százalékhoz képest - közölte a szövetségi választási bizottság.A közleményben kiemelték, hogy a levélben szavazók adatait nem tartalmazza a kimutatás.Ennek alapján elképzelhető, hogy a választási részvételi arány növekedik a 2013-as Bundestag-választáshoz képest. Akkor a választók 24,3 százaléka szavazott levélben, és a szakértői becslések szerint az idén többen választották ezt a megoldást.A részvételi arány 2013-ban 71,5 százalék volt, növekedett a megelőző, 2009-ben tartott választáson regisztrált 70,8 százalékhoz képest.A választók ezúttal is 18 óráig adhatják le voksukat.A szavazóhelyiségből távozó választók nyilatkozatai alapján végzett reprezentatív felmérések (exit poll) közvetlenül az urnazárás után jelennek meg, a hivatalos előzetes végeredmény hétfő kora reggelre várható.A felmérések arra mutatnak, hogy a Kereszténydemokrata Unió (CDU) megnyeri a választásokat Németországban, míg a baloldal képtelen lesz hatékony koalíciót kötni ez ellen - mondta Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem egyetemi docense vasárnap reggel az M1 aktuális csatornán.A docens elmondta, a nagy pártok támogatottsága csökkent a felmérések szerint, és a bizonytalanok aránya is jelentős, 40 százalékra teszik, de így is az a legvalószínűbb, hogy a CDU és koalíciós partnerei alakíthatnak kormányt.A mostani választások tétje az is, Németország "beáll-e" az Emmanuel Macron francia elnök által meghirdetett Európa programja mögé vagy sem.Ha a liberálisokkal és a zöldekkel is koalíciót köt a CDU, akkor valószínűleg lassabb változásokra kell készülni az Európa-politikai téren - tette hozzá.A második világháború utáni 19. Bundestag - szövetségi gyűlés - megválasztására jogosult 61,5 millió állampolgár reggel 8 órától este 18 óráig szavazhat.A választáson 42 párt és 4828 jelölt indul.A választás egyfordulós, érvényességi és eredményességi küszöb nincs.Az első eredménybecslések közvetlenül az urnazárás után jelennek meg, a hivatalos előzetes végeredmény hétfő kora reggelre várható.Az arányosságra törekvő vegyes választási rendszer az egyéni körzetek és a tartományonként felállított pártlisták kombinációjából áll. A Bundestag - szövetségi gyűlés - tagjait általános, közvetlen és titkos szavazással választják meg négy évre, a képviselők mintegy fele közvetlenül, másik fele a pártokra országosan jutó szavazatok arányában listáról kerül a parlamentbe. Az alapesetben 598 tagú Bundestag képviselőinek száma a választási rendszer sajátosságai miatt változó, az úgynevezett kiegyenlítő mandátumok révén a 19. Bundestag létszáma elérheti a 700-at is.A választást felvezető kampány főleg belpolitikai kérdésekről szólt, külpolitikai témák a migrációs válságon kívül ritkán kerültek szóba, az Európai Unió tervezett reformját egyik párt sem tárgyalta.A szavazás előtti utolsó felmérések alapján a kormánypártok várhatóan gyengülnek, a kisebb pártok előretörnek, és az eddigi öt helyett hét párt szerez képviseletet a Bundestagban.Valamennyi felmérés azt mutatja, hogy leginkább a nagykoalíció, a CDU/CSU és az SPD közös kormányzásának folytatása vagy a pártok színei (CDU/CSU: fekete, FDP: sárga, Zöldek: zöld) alapján Jamaica-koalíciónak nevezett CDU/CSU-FDP-Zöldek kormány tűnik valószínűnek.