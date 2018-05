Német divatcézár: ha nyitva maradnak a határok, visszaadom az útlevelem

Lagerfeld legutóbb Melania Trump first lady Chanel kosztümjét tervezte, melyet az amerikai-francia csúcstalálkozó ünnepi vacsoráján viselt.

A világhírű divatcég, a Chanel kreatív igazgatója, Karl Lagerfeld már korábban is többször bírálta Angela Merkelt és a német kormányt, amiért számolatlanul, ellenőrzés nélkül engedik be az illegális bevándorlókat. A divatikon most azzal fenyegetőzött, hogy visszaadja német útlevelét, ha továbbra is nyitva maradnak a határok. - írja a 888 Karl Lagerfeld a héten jelentette be, ha nem történik érdemi változás, lemond német állampolgárságáról, ugyanis nem tud azonosulni Angela Merkel politikájával, mely nyitva hagyja a határokat az illegális bevándorlók előtt.A világhírű divattervező a francia Le Pointnak adott interjújában elmondta, ha továbbra is beengedik a tömegesen érkező bevándorlókat, egyszerűen nem marad más választása, minthogy visszaadja az állampolgárságát.

Muszáj Merkelnek azt állítania, hogy nekünk szükséges egymillió migránst befogadnunk akkor, mikor Franciaország mindössze harmincezret fogad be?

Karl Lagerfeld szerint Merkel tipikusan olyan német, akinek még mindig bűntudata van az 1930-as évek német gaztettei miatt, ezért ezt azzal próbálja kompenzálni, hogy befogad mindenféle népcsoportot, akiknek az aránya már a lakosság 11 százalékát teszi Németországban.

– tette fel a kérdést a tervező.A divatcézár korábban úgy fogalmazott, nem lehet megölni több millió zsidót azért, hogy évtizedekkel később a meggyilkoltak legrosszabb ellenségét, azaz a muszlimokat hozza be valaki helyettük.

Ismerek valakit Németországban, aki magához vett egy fiatal szíriait, majd négy nap múlva azt mondta: a legnagyszerűbb dolog, amit Németország kitalált, az a holokauszt volt.