Nem vallotta magát bűnösnek a pittsburghi lövöldöző

A 46 éves Robert Bowers keveset beszélt pittsburghi bíróságon, csak annyit mondott: megértette, hogy mivel vádolják és akár halálbüntetést is kaphat, majd közölte, nem érzi magát bűnösnek. Mivel a lövöldözés során tűzharcba keveredett a rendőrökkel és megsebesült, tolószékben, bekötött karral jelent meg a bíróságon.Az Élet Fája nevű pittsburghi zsinagógában elkövetett támadást az amerikai hatóságok az Egyesül Államok története legsúlyosabb antiszemita merényletének nevezték. Bowers rögtön a letartóztatása után közölte: azt akarta, hogy minden zsidó haljon meg.A 11 áldozat temetése kedden kezdődött meg, hat sebesültet még kórházban ápolnak. Az intézmény szerdai jelentése szerint felépülésük lassú folyamat lesz.Donald Trump elnök és a first lady, Melania Trump kedden Pittsburghbe látogatott, lerótta kegyeletét a zsinagógában, és felkereste a kórházban a sebesülteket is. Az elnök kíséretében volt a lánya, Ivanka, a veje és tanácsadója, Jared Kushner és Steve Mnuchin pénzügyminiszter is.

Egy szövetségi esküdtszék 44 rendbeli bűncselekmény miatt emelt vádat a pittsburghi zsinagógában tömeggyilkosságot elkövető Robert Bowers ellen, akire halálbüntetést is kiszabhatnak - jelentette be az illetékes államügyész szerdán.A 46 éves Bowers múlt szombaton 11 embert agyonlőtt és többeket - köztük négy rendőrt - megsebesített a pittsburghi Élet Fája zsinagógában.Scott Brady államügyész már a vádemelés bejelentése előtt közölte: halálbüntetést fog kérni a tettesre, aki a támadás közben antiszemita megjegyzéseket kiabált. A vádirat megjegyzi: őrizetbe vételekor Robert Bowers egyértelművé tette, hogy "zsidókat akart ölni"."Ma megkezdődik az a folyamat, amely igazságot kíván szolgáltatni e gyűlöletes cselekmények áldozatainak" - fogalmazott közleményében Brady államügyész. Rámutatott egyúttal arra, hogy a vádemelés hozzájárulhat az áldozatok családtagjai, a zsidó közösség és a város gyógyulási folyamatához is. Scott Brady leszögezte, hogy hivatala erőforrásokat nem kímélve munkálkodik majd azon, hogy az áldozatok emlékének elégtételt adjon.Robert Bowers, aki kamionsofőr, előzetes letartóztatásban van, elutasították, hogy óvadék fejében szabadlábon védekezhessen. Első kihallgatására csütörtökön kerül sor.Közben az a pittsburghi kórház, ahol a sebesülteket ápolják, bejelentette: két, eddig életveszélyben lévő rendőr állapota javult. Dr. Donald Yealy, a kórház sürgősségi részlegének vezetője szerdán optimistán nyilatkozott: a sebesültek felépülnek majd, bár gyógyulásuk hosszadalmas lesz.