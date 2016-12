Nem úszta meg a hackertámadások miatti szankciókat Oroszország

Obama: az Oroszország elleni szankciók szükséges és megfelelő válasz Moszkvának



Barack Obama amerikai elnök szerint az Oroszország elleni szankciók "szükséges és megfelelő" választ jelentenek Moszkvának arra a törekvésére, hogy a nemzetközileg elfogadott viselkedési normák semmibe vételével aláássa az amerikai érdekeket.

Washington csütörtökön szankciókat vezetett be orosz személyekkel és intézményekkel szemben az állítólagos orosz hackertámadások miatt, 35 orosz diplomatát kiutasítottak az Egyesült Államokból. A büntető intézkedésekről szóló rendeletet a tisztségéből januárban távozó, jelenleg Honoluluban tartózkodó Barack Obama hivatalban lévő elnök írta alá.Értesülések szerint az érintett diplomatáknak 72 két órát adtak az ország elhagyására. Az amerikai hatóságok ugyanis azzal gyanúsítják őket, hogy "diplomáciai státusukkal ellentétes" tevékenységet folytattak amerikai területen.Egy névtelenül nyilatkozó magas rangú amerikai tisztségviselő a Reuters hírügynökségnek elmondta: két, orosz kézben lévő épületet is bezárattak Washingtonban és San Franciscóban, e létesítményekben ugyanis az amerikai hatóságok szerint hírszerzési tevékenységet folytattak. Helyi idő szerint péntek déltől minden orosz tisztségviselőnek megtiltják a szóban forgó épületekbe való bejutást - tette hozzá.A kiutasítás hivatalos indoka mindenesetre az, hogy Washington ily módon kíván válaszolni Oroszországnak a Moszkvában tartózkodó amerikai diplomaták ellen indított "zaklatási kampányára" - mondta az illetékes. Obama az állította, hogy az amerikai diplomaták elfogadhatatlan zaklatásoknak, illetve megfélemlítésnek voltak kitéve Moszkvában az év során az orosz biztonsági szolgálatok, illetve a rendőrség részéről.Az amerikai kormányzat ugyanezen a napon az amerikai választásokkal kapcsolatos állítólagos orosz hackertámadások miatt szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben. Az amerikai kormányzat szerint ugyanis a hackertámadásoknak az volt a célja, hogy befolyásolják az elnökválasztások kimenetelét. Ezzel kapcsolatosan az amerikai pénzügyminisztérium egy feketelistát tett közzé, amelyen konkrétan is megnevezte azokat a személyeket, akik ellen az említett intézkedéseket hozták. Olyan emberekről van szó, akik vezető beosztásban dolgoznak az orosz katonai hírszerzésnél (GRU) és a Szövetségi Biztonsági Szolgálatnál (FSZB).Obama szerint az Oroszország elleni szankciók "szükséges és megfelelő" választ jelentenek Moszkvának arra a törekvésére, hogy "a nemzetközileg elfogadott viselkedési normák semmibe vételével aláássa az amerikai érdekeket". A Fehér Ház lakója jelezte, hogy kellő időben további, különféle büntető intézkedések bevezetése is várható, amelyek közül néhányat nem is fognak nyilvánosságra hozni.Az Egyesült Államok képviselőházának elnöke szerint Oroszország folyamatosan az amerikai érdekek aláásásán mesterkedik, és az ellene hozott szankciók már régóta esedékesek voltak. A republikánus párti Paul Ryan ugyan kissé megkésettnek mondta a büntetőintézkedések bevezetését, ám hangsúlyozta: ez a megfelelő mód arra, hogy véget érjen Washingtonnak a nyolc év óta folytatott hibás politikája Oroszország irányában. Hozzátette, hogy a hamarosan leköszönő amerikai kormányzat hatástalan külpolitikát folytatott, ami az Egyesült Államokat gyengébbé tette a világ szemében.Az orosz külügyminisztérium csütörtökön azonnal reagált. Az Interfax orosz hírügynökség a tárca bejelentésére hivatkozva közölte: az új szankciók ellentétes hatásúak lesznek, ártani fognak az orosz-amerikai kapcsolatok helyreállításának.A Kreml szóvivője törvénytelennek nevezte az amerikai lépéseket. Dmitrij Peszkov hangsúlyozta, hogy Oroszország megfelelő választ fog adni. Jelezte, hogy az orosz lépésekről Vlagyimir Putyin elnök hoz majd döntést. Hozzáfűzte: Moszkva nem biztos abban, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok megválasztott elnöke jóváhagyja a szankciókat.Oroszország válaszlépéseket tesz diplomatáinak az Egyesült Államokból történő kiutasítása nyomán - jelentette ki csütörtök este Vlagyimir Dzsabarov, a szövetségi tanács (parlamenti felsőház) külügyi bizottságának alelnöke utalva arra, hogy az intézkedések a moszkvai amerikai nagykövetséget, illetve a konzulátust érintik majd.