Nem teljesen tiszta, milyen iszlám vezért öltek meg az oroszok

Orosz légicsapásokban meghalt az Iszlám Állam  két parancsnoka - hirdette ki Moszkva szombaton. Az orosz fegyveres erők június 6-án és 8-án légicsapást mértek az Iszlám Állam szíriai objektumaira, és megölték a terrorszervezet két parancsnokát és 180 harcosát, akik megpróbáltak behatolni a kelet-szíriai Deir-ez-Zór városának kormánycsapatok által ellenőrzött részébe - közölte az orosz védelmi minisztérium.



A szombati közlemény szerint a légicsapásokban megölt két parancsnok neve Abu Omar al-Beldzsiki és Abu Jasszin al-Maszri. Hisám al-Hásimi Bagdadban élő szakértő, aki több közel-keleti kormány tanácsadója az Iszlám Állam ügyeiben, kétségét fejezte ki a szombati moszkvai bejelentés hitelességével kapcsolatban.



Szerinte Abu Jasszin al-Maszri azonos Abu al-Hadzs al-Maszrival, akiről az oroszok pénteken azt közölték, hogy májusban Rakka mellett megölték. A másik, állítólag likvidált IÁ-parancsnokról, al-Beldzsikiről pedig a szakértő azt mondta, nem valószínű, hogy a támadás idején Szíriában lett volna.



Pénteken az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy az orosz légierő május 28-án a szíriai Rakka déli elővárosában egy IÁ-parancsnokságra mért csapást, ahol éppen a dzsihadista szervezet vezetői tanácskoztak. A közlemény szerint a tanácskozáson jelen volt Abu-Bakr al-Bagdadi, a terrorszervezet vezére is, aki a légicsapás következtében életét vesztette az IÁ tszámos magas rangú parancsnokával és mintegy 330 középszintű harctéri parancsnokával és harcosával egyetemben.



Washington közölte, hogy nem tudja megerősíteni Bagdadi halálát, és nyugati, valamint iraki illetékesek is kétségüket fejezték ki a hír hitelességét illetően. Bagdadi haláláról az elmúlt években többször is megjelentek utólag meg nem erősített értesülések.



Az Iszlám Állam közel áll a vereséghez két fő erősségében, a szíriai Rakkában és az iraki Moszulban, miután csaknem három éven át a két országban hatalmas területeket vont ellenőrzése alá több millió lakossal. Moszul ostromában egy Washington vezette nemzetközi koalíció nyújt támogatást az iraki kormányerőknek, míg Rakka visszavételében az Egyesült Államok a Szíriai Demokratikus Erőket (SDF) támogatja, amelyben arab és kurd fegyveresek harcolnak. Szíria területén az Iszlám Állam utolsó fellegvára a kelet-szíriai Deir-ez-Zór tartományban van. A 2014 óta ostromlott tartományi székhely, Deir-ez-Zór keleti részét az IÁ ellenőrzi, míg nyugati és déli kerületei, valamint a katonai repülőtér a kormányerők kezén vannak.