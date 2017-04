Nem találtak több madárinfluenzás megbetegedést a bécsi állatkertben

Most összesen 76 madarat vizsgáltak, köztük hullámos papagájt, tarvarjat és egy házityúkfajtát is. A megnyugtató eredmények után azonban a flamingókat továbbra is téli ketrecekben tartják. Huszonegy nap múlva megismétlik az állatok vizsgálatát, és amennyiben ekkor sem találnak fertőzött egyedet, feloldják a biztonsági korlátozást.



A madárinfluenza miatt már decemberben óvintézkedéseket vezettek be a bécsi állatkertben, a pelikánokat és a flamingókat sátorban különítették el, valamint fertőtlenítették az állatok lakóhelyeit. Néhány részleg, a madár-, az esőerdő- és sivatagház továbbra is zárva marad.



Március 25-én országszerte feloldották a madárinfluenza miatt elrendelt zártan tartást, kivéve Bécs első, huszadik és huszonharmadik kerületében. Az állatkert orvosának tájékoztatása szerint a vírus csak a madarakra veszélyes, más állatfajokra és emberekre nem.