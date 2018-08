Nem maradhat a néhai spanyol diktátor az Elesettek Völgyében

Virágok Francisco Franco egykori spanyol diktátor sírkövén a spanyol polgárháború áldozatainak emléket állító Elesettek Völgyében lévő bazilikában, a Madridtól 40 kilométerre fekvő San Lorenzo de El Escorialban 2018. augusztus 24-én.

Fotó: MTI/AP/Andrea Comas

Rendeletben írta elő a szocialista spanyol kormány Francisco Franco néhai diktátor hamvainak eltávolítását a Madrid melletti Elesettek Völgyében lévő gigantikus mauzóleumból - közölte pénteken María del Carmen Calvo Poyato miniszterelnök-helyettes.Madridi sajtótájékoztatóján a politikus azt mondta, hogy a demokratikus Spanyolország 40. évfordulójának ünneplése, nem egyeztethető össze egy olyan állami sírhellyel, ahol Francót dicsőítik.A döntés rendeletbe foglalása csökkenti a néhai diktátor exhumálásának jogi kockázatait, különös tekintettel a leszármazottak esetleges panaszaira. A diktátor hamvait egy olyan "méltó és tisztes helyre" helyezik el, amelyről elvben a családja dönt majd. Amennyiben a család nem foglal állást, illetve nem utasítja el a kormány döntését, úgy a kabinet dönt majd Franco végső nyughelyéről.A kormány által jóváhagyott rendeletet a képviselőháznak is meg kell szavaznia, ahol a szocialisták ugyan kisebbségben vannak, de az egyszerű többség eléréséhez számíthatnak a Podemos radikális baloldali párt, a katalán függetlenségpárti és a baszk nacionalisták támogatására.Pedro Sánchez új spanyol miniszterelnök június 19-én erősítette meg, hogy a kormánya exhumálni akarja és áthelyezi Francisco Franco tábornok, néhai spanyol diktátor földi maradványait a Madrid melletti Elesettek Völgyében lévő gigantikus mauzóleumból, amelyet a megbékélés és "a fasizmus elleni harc emlékhelyévé" akar változtatni."Csak azoknak a hamvai maradnak az Elesettek Völgyében, akik a spanyol polgárháborúban estek el" - hangsúlyozta Carmen Calvo.Az emlékműnek "a háború áldozatainak emlékezete, a megemlékezés és a tisztelgés helyévé történő változtatásával kapcsolatos jogi folyamat" várhatóan az év végéig befejeződik - mondta a miniszterelnök-helyettes, aki közölte, hogy az exhumálás a történelmi emlékezetről 2007-ben elfogadott törvény módosítása révén történik majd.Francónak a véres polgárháború vége, 1939 és halála, 1975 közötti uralma idején tízezreket öltek meg vagy vetettek börtönbe a másként gondolkodás kiirtására irányuló törekvés jegyében.Franco exhumálásáról a spanyol parlament tavaly májusban fogadott el határozatot, de az akkor hatalmon lévő konzervatív Néppárt (PP) nem tett semmilyen lépést az ellenzéki Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) javaslatára megszavazott határozat megvalósítására.Becslések szerint 30-60 ezer halottat temettek el az 1936 és 1939 között lezajlott spanyol polgárháború több mint félmillió halálos áldozata közül a neoklasszikus stílusú mauzóleum területén, amelyet Franco még 1940-ben kezdett építtetni a polgárháborúban aratott győzelme jelképeként. Az épületet köztársaságpárti foglyok építették kényszermunkában.Mivel a bazilika hatalmas kriptája túl nagynak bizonyult, Franco odahozatta számos, a vesztes köztársaságiak oldalán elesett önkéntes tetemét is - a hozzátartozók beleegyezése vagy tudomása nélkül.Itt van eltemetve José Antonio Primo de Rivera, a Falange spanyol fasiszta mozgalom vezetője is. Carmen Calvo szerint az ő esete más mint Francóé: ő a "háború áldozata" volt, a köztársaságpártiak elfogták és agyonlőtték.A dél-európai országban hosszú ideje húzódik a mindeddig eredménytelen vita arról, hogy mi legyen az Elesettek Völgyével.