Nem lesznek előrehozott választások Katalóniában

Carles Puigdemont katalán elnök beszédet mond a kormány barcelonai hivatalában 2017. október 26-án.

Fotó: MTI

Nem ír ki előrehozott helyi parlamenti választásokat Katalóniában Carles Puigdemont katalán elnök. Ezt maga Puigdemont jelentette be csütörtökön Barcelonában, a kormányzati palotában tett nyilatkozatában.A politikus hangsúlyozta: kész lett volna ezt megtenni, de nem kapta meg azokat a garanciákat a spanyol kormány részéről, amelyek indokolnák jelenleg ezt a lépést."Senki nem mondhatja, hogy nem voltam kész áldozatokra" - jelentette ki Carles Puigdemont, hozzátéve, hogy elnökként feladata, hogy kimerítse az összes lehetséges "utat" egy párbeszéddel és megálapodással létrejött megoldáshoz.A katalán elnök hangsúlyozta, hogy nem fogadja el a 155-ös cikk intézkedéseit, amelyeket jogellenesnek és igazságtalannak nevezett.

A parlament feladata dönteni arról, hogy milyen választ ad a 155-ös cikk alkalmazására - mondta Carles Puigdemont.A politikus nyilatkozata előtt a spanyol sajtó szinte biztosra vette, hogy a katalán elnök bejelenti az előrehozott helyi parlamenti választásokat.Ezt látszott megerősíteni, az is Jordi Cuminal és Albert Batalla, kormánypárti politikusok Twitter-üzenetben jelentették be, hogy nem értenek egyet az előrehozott választásokról szóló döntéssel, ezért lemondanak parlamenti mandátumukról, és kilépnek az Európai Katalán Demokrata Pártból (PDeCAT).A katalán parlament csütörtök délután tartja rendkívüli ülését, amelyet úgy hirdettek meg, hogy általános vita a spanyol alkotmány 155-ös cikkének alkalmazásáról és lehetséges hatásairól Katalóniában.A katalán ellenzék előre hozott választásokat követelt a barcelonai parlament csütörtöki ülésén, míg a kormánypárt a függetlenség kinyilvánításának tervéről beszélt. Az ülést megelőző, a kormányzati palotában elhangzott nyilatkozatában Carles Puigdemont katalán elnök közölte, hogy nem ír ki előrehozott helyi parlamenti választásokat Katalóniában.A katalán törvényhozás rendkívüli ülését azért hívták össze, hogy megvitassák a spanyol alkotmány 155-ös cikkének alkalmazásának lehetséges hatásait a tartományban. Erre a passzusra hivatkozva a spanyol kormány arra készül, hogy feloszlassa a katalán kormányt és előrehozott választásokat rendezzen az autonóm régióban, ha arra pénteken a spanyol szenátus felhatalmazást ad.Lluís Corominas, a Junts pel Sí (Együtt az igenért) kormányzó pártszövetség nevében felszólalva azt mondta: képviselőcsoportja javasolni fogja, hogy a katalán parlament pénteken nyilvánítsa ki a függetlenséget a katalán néptől október 1-én, a népszavazáson kapott mandátum alapján.A politikus szerint az alkotmány 155-ös cikke támadás a katalán nép ellen. "Vérrel és félelemmel akarja kierőszakolni Spanyolország egységét" - jegyezte meg.Ana Gabriel, a függetlenséget támogató szélsőbaloldali Népi Egység (CUP) képviselője beszédében azt mondta: a 155-ös cikk "bosszúszomjból" született."Katalónia nem lesz független, de szegényebb lesz, köszönhetően Önöknek" - jelentette ki felszólalásában Inés Arrimadas a katalán parlament legnagyobb ellenzéki erejének számító Ciudadanos (Állampolgárok) nevű liberális középutas párt politikusa.Mint mondta, a katalán elnök nem szereti a vitát, csak a monológot, és ő az a vezetője Katalóniának, aki a legtöbbet beszélt a párbeszédről, de a legkevesebbet gyakorolta. Egy kormánya sem okozott annyi kárt Katalóniának, mint ez a mostani - hangsúlyozta, de szerint még időben vannak, hogy visszatérjenek a törvényességhez, és az egyetlen kiútnak az előrehozott választások megtartását nevezte. "Jobban szeretnénk, ha azt Ön írná ki" - tette hozzá Carles Puigdemonthoz szólva.Miquel Iceta, a katalán szocialista párt (PSC) vezetője úgy vélte, ez a katalán parlamenti ciklus "teljes és abszolút katasztrófa volt". Sokkal megosztottabb a társadalom, gyengébb a gazdaság és Katalónia még elszigeteltebb nemzetközileg mint korábban - sorolta.Felszólította a katalán elnököt, hogy teljesítse azon választási ígéretét, hogy csak 18 hónapig tart a parlamenti ciklus, és mivel ez letelt, írjon ki parlamenti választásokat. "Jobb ha ez a kormány távozik mint, hogy a vállalatok menjenek el Katalóniából" - mondta, hozzátéve, hogy nincs meg az a többség, amely alátámasztja a függetlenségi célokat.Lluis Rabell, baloldali Catalunya Sí Que Es Pot (Katalónia, igen, lehetséges) képviselője szerint mindent meg kell tenni a 155-ös cikk alkalmazásának elkerülése érdekében, ehhez ki kell írni az előrehozott parlamenti választást és fel kell függesztetni bármiféle függetlenségi nyilatkozatot. "Önnek politikai és morális felelőssége, hogy ezt megtegye" - mondta és kitért arra, hogy a függetlenség kinyilvánításhoz nincs demokratikus felhatalmazás, azt senki sem fogja elismerni."Van egy utolsó lehetősége, kérem, hogy használja ki" - Xavier Garcí Albiol, a Spanyolországban kormányzó konzervatív Néppárt (PP) katalán szervezetének elnöke, aki egyben arra is kérte a katalán elnököt, hogy pénteken jelenjen meg a madridi szenátusban a spanyol kormányzati javaslatokról szóló vitán és szavazáson."Soha Katalóniában nem hazudtak még ennyit, ennyi időn keresztül" - mondta bírálva a függetlenségi kormányt, és példaként említette, hogy a korábban azt mondták: a vállalatok nem hagyják el Katalóniát a függetlenségi törekvések miatt, de eddig 1500 cég helyezte át székhelyét Spanyolország más részére.A parlamenti ülést megelőző, a kormányzati palotában elhangzott nyilatkozatában Carles Puigdemont katalán elnök közölte: nem ír ki előrehozott helyi parlamenti választásokat Katalóniában. A politikus hangsúlyozta: kész lett volna ezt megtenni, de nem kapta meg azokat a garanciákat a spanyol kormány részéről, amelyek indokolnák jelenleg ezt a lépést."Senki nem mondhatja, hogy nem voltam kész áldozatokra" - jelentette ki Carles Puigdemont, hozzátéve, hogy elnökként feladata, hogy kimerítse az összes lehetséges "utat" egy párbeszéddel és megállapodással létrejött megoldáshoz.A katalán elnök hangsúlyozta, hogy nem fogadja el a 155-ös cikk intézkedéseit, amelyeket jogellenesnek és igazságtalannak nevezett.A parlament feladata dönteni arról, hogy milyen választ ad a 155-ös cikk alkalmazására - mondta Carles Puigdemont.A katalán parlament péntek délelőtt folytatja ülését.