Nem lehet kitiltani a rokonokat az Egyesült Államokból, így a muszlim rokonokat sem

A washingtoni legfelsőbb bíróság korábban jóváhagyta az elnök által elrendelt beutazási tilalmat Irán, Líbia, Szomália, Szudán, Szíria és Jemen vízummal nem rendelkező állampolgáraival szemben, azzal a kitétellel, hogy nem lehet kitiltani az országból azokat, akik "jóhiszemű kapcsolatban állnak" természetes vagy jogi személyekkel az Egyesült Államokban. Ezt a Fehér Ház a természetes személyek esetében úgy értelmezte, hogy a közeli családtagoktól nem tagadható meg a beutazás pusztán állampolgárságuk miatt. Ezen házastársat, szülőt és testvért értettek, de a nagyszülőkkel szemben már alkalmazták a beutazási tilalmat.



Hawaii állam azért fordult a helyi bírósághoz, hogy a testület mondja ki: a legfelsőbb bíróság jóváhagyását szűken kell értelmezni. Derrick Watson körzeti bíró egyetértett az állammal, s döntésében azt írta: a kormány értelmezése szembemegy a józan ésszel.



"A józan ész azt diktálja, hogy a nagyszülők igenis közeli családtagok. Sőt, igazából a nagyszülő a közeli családtag mintapéldája" - indokolta döntését a bíró, mely szerint amerikai állampolgárok rokonait nem lehet kitiltani az országból.



A washingtoni igazságügyi minisztérium egyelőre nem reagált a döntésre. A hawaii ügyész üdvözölte a bíró határozatát, mert szerinte a beutazási tilalom nem más, mint bújtatott diszkrimináció.



"Családokat szakítottak szét, és ezek az emberek már eleget szenvedtek" - húzta alá Douglas Chin ügyész.



A bíró a menekültek befogadásának szigorításán is lazított. Trump elnöki rendelete értelmében ugyanis az ország legfeljebb 50 ezer menekültet fogad be, s a befogadott menedékkérők száma éppen ezen a héten érte el ezt a határt. Derrick Watson szerint viszont azok a menedékkérők, akik már kapcsolatban állnak egy őket segítő ügynökséggel, szintén "jóhiszemű kapcsolatban" állnak egy amerikai jogi személyiséggel. Jogvédők szerint ez további 24 ezer ember számára teszi lehetővé, hogy csatlakozzanak már az Egyesült Államokban lévő családtagjaikhoz.



Trump rendelete ideiglenesen a teljes menekült befogadási programot is felfüggesztette. Ezzel kapcsolatban elutasította a bíró Hawaii kérését, hogy teljes egészében mentesüljön a beutazási tilalom alól minden olyan iraki menedékkérő, aki 2003 márciusa óta Irakban tolmácsként, fordítóként vagy máshogy segítette az amerikaiak munkáját a közel-keleti országban.