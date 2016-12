Nem kér barlanglakó férjéből a két éve elhagyott nő

Nem akarja visszafogadni a "pentlingi barlanglakót" felesége, akit két éve, várandósan hagyott el a férje egyetlen szó nélkül.



A 65 éves német férfit egy hete találták meg egy nehezen hozzáférhető barlangban, egy a Duna fölé magasodó hegyoldalban Bajorországban, ahol az eltűnése óta eltelt két évben élt.



Az észak-rajna-vesztfáliai Münsterben élő férfi 2014 szeptemberében tűnt el otthonából. Mivel eltűnése előtt betegeskedés jeleit mutatta és gyógyszerek is voltak nála, a rendőrség hónapokig kereste.



Amikor végül előkerült, azt az örömteli hírt közölték vele, hogy fia született. A férfi nem árulta el, miért hagyta el várandós feleségét és élt remeteként egy mindentől távoli barlangban, de azt mondta, hogy vissza akar térni családjához.



Eleinte az asszony is "meglepődve és örömmel" értesült a férje előkerüléséről, de újabb médiaértesülések szerint már semmiféle új kapcsolatot nem akar vele, "végtére is két évig várt arra, hogy életjelet adjon magáról".



A barlanglakót környékbeliek fedezték fel. Nem tudni, hogyan látta el magát, de aránylag ápoltan került elő, talán egy közeli benzinkúthoz vagy autószalonba járt tisztálkodni és bevásárolni.



A férfit átmenetileg egy pentlingi szociális lakásban helyezték el.