Nem kellett sokéig várni míg Trump jelentkezett az aktuális hülyeségével a londoni támadással kapcsolatban

Donald Trump vasárnap hajnalban is valamelyik kábelcsatornára ébredt --, és magvas gondolatait azonnal világgá is kürtölte a Twitter segítségével. Legutóbb azt írta London kapcsán:"Do you notice we are not having a gun debate right now? That's because they used knives and a truck!" Avagy magyarul: "Észrevettétek, hogy senki sem kezd a fegyvertartás szigorításáról vitázni? Ez azért van, mert késeket és egy teherautót használtak!"

Igen. Az Egyesült Államok elnöke ezt az értelmetlenséget tette közzé. Vagy csak mi nem értjük a logikai ívet? Egy felhasználó végül azt felelte neki: Ez inkább azért van, te idióta, mert a fegyvertartás szigora miatt nem jutottak a merénylők lőfegyverhez.