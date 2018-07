Nem esett pánikba: 50 órát élt túl elveszve egy erdőben az autista férfi

Cserkészként szerzett jártasságaira támaszkodva ötven órát töltött New York állam Adirondack erdőségében elveszve egy autista férfi - közölték erdészek és családtagok.



A 29 éves Bruce Williams patakból vett magához biztonságos ivóvizet, hátán feküdve ringott egy tó vizén, hogy erejét megőrizze, és nem esett pánikba, miközben várt megmentőire, akik hétfő délután találtak rá egy sziklán ülve - adta hírül a Times-Union of Albany helyi lap.



Az Albany térségében élő férfinak problémái vannak a kommunikációval, gyenge a perifériális látása és problémái vannak a mozgáskoordinálással.



"Elegendő ismeretei voltak arról, hogy mit nem szabad megenni az erdőben. Tudatában volt annak, hogy inni kell, nem szabad kiszáradnia. Tudta, hogyan tegye magát láthatóvá egy sziklán. Nem pánikolt" - sorolta a férfi keresését vezető Brian Dubay erdőőr.



"Úgy vélem, ezek az ismeretek cserkész hátterének és képzésének köszönhetők" - tette hozzá.



Williams családja az erdőben kempingezett, a férfi a közeli tóra indult úszni szombat kora délután, amikor igen meleg volt a térségben. Amikor este nem tért vissza, elkezdték őt keresni erdőőrök, akik még drónokat is bevetettek.



Hétfő délután bukkantak rá, napégette volt, rovarcsípések, horzsolások borították, de jó egészségben és hangulatban volt - mondta Dubay.