Nem ért célba az SMS-ben megírt végrendelet, mégis érvényes

A "végrendeletem" szavakkal és egy szmájlival befejezett szöveges üzenetet az örökhagyó telefonján találták meg tavaly októberben a halála után. Mivel a férfi az sms-t nem küldte el, az özvegy panaszt nyújtott be az öröklési szabályok ellen, ám ezt Susan Brown brisbane-i bíró elutasította.



Az indoklás szerint a szöveg informális jellege nem akadálya annak, hogy az elhunyt végrendelkezési szándékának elégséges kifejezéseként legyen elismerve, és ez a szándék felismerhető akkor is, ha az üzenet sosem lett elküldve.



Az ítéletnél a bírónő figyelembe vette azt is, hogy az elhunytnak rossz volt a feleségéhez fűződő viszonya, és szinte egyáltalán nem állt kapcsolatban a fiával.



Az 55 éves elhunyt azt írta az sms-ben, hogy hűtlen felesége viselkedése miatt "készült ki", és a nő csak a saját holmiját viheti magával az otthonukból, a temetéssel is fivérét bízta meg.



Noha az sms-t érvényes végrendeletként ismerték el, az özvegy megtámadhatja az abban foglaltakat egy bíróságon és részt követelhet magának az örökségből.