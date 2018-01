Nem beszélt akasztásról - állítja a román miniszterelnök

Mihai Tudose román miniszterelnök hétfőn azt mondta: nem beszélt akasztásról, amikor a múlt héten az erdélyi magyar pártok autonómianyilatkozatát kommentálta.



Tudose leszögezte: románként határozottan fenntartja álláspontját, hogy semmilyen szinten, még békés egyeztetéseken sem képezheti alku trágyát Románia területi integritása, nem lehet szó Románia valamely részének autonómiájáról.



"Amikor a zászlón való lengést említettem, az állami hatóságokra utaltam, amelyeknek alkalmazniuk kell a törvényt. Az ő mandátumuk fog a zászló mellett lobogni, ha nem szereznek érvényt a törvénynek. Erről beszéltem, nem valakinek a felakasztásáról" - jelentette ki a Szociáldemokrata Párt (PSD) végrehajtó bizottságának ülésére érkező román kormányfő.



Tudosét újságírók hada várta a pártszékház előtt, ahova a közte és Liviu Dragnea PSD-elnök közötti konfliktus rendezése érdekében hívták össze a párt vezetőségét. A tanácskozás tétje az, hogy második miniszterelnökétől is megvonja-e a bizalmat a PSD. Tudose azonban nem akarta kommentálni egy újabb kormányválság kirobbanásának lehetőségét, csak a magyar autonómiatörekvésekkel kapcsolatos, magyar-román diplomáciai feszültséget okozó, szerinte "félreértett" nyilatkozatát pontosította.



A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és a magyarországi pártok azt követően szólították fel bocsánatkérésre, illetve távozásra a román kormányfőt, hogy egy televíziós nyilatkozatában értelmezésük szerint Tudose közvetve akasztással fenyegette meg az autonómiát követelő erdélyi magyarokat.



A román kormányfő nagy felháborodást kiváltó mondata a Realitatea hírtelevízió szerda esti műsorában hangzott el, amikor az erdélyi magyar pártok hétfőn elfogadott közös autonómianyilatkozatáról kérdezték. Tudose egy zászlóállítási kísérletre adott válaszával példázta, hogy miként viszonyul a kezdeményezéshez. A kormányfő felidézte: a zászlóállítási kísérletkor is világossá tette, hogy "ha a zászló lobogni fog, ott fognak lengeni mellette a helyi felelősök is".