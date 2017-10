Nekiment az Európai Uniónak az Amnesty International

Amnesty International (AI) jogvédő szervezet azzal vádolta csütörtökön az Európai Uniót és tagállamait, hogy illegálisan toloncol vissza embereket Afganisztánba.A jogvédő szervezet Forced back to Danger (Visszakényszerítve a veszélybe) című jelentésébenA jogvédők szerint a közép-ázsiai országban tavaly 2009 óta nem látott számú civil vesztette életét vagy sebesült meg. Ennek ellenére ugyanebben az időszakban az EU-ból mintegy 10 ezer afgánt toloncoltak vissza hazájába. Az AI szerint csak Németország 118 elutasított afgán menedékkérőt küldött vissza hazájába az elmúlt egy évben. Emellett az önként, állami támogatással visszatérők száma is drasztikusan emelkedett.Mindemellett 2017-ben a humanitárius helyzet drámai romlása látszik kirajzolódni Afganisztánban - teszi hozzá az AI a tálib szélsőségesek térnyerésére utalva, akik emellett számos öngyilkos merényletért is felelősek, a többi között az afgán fővárosban is."Afganisztán egyáltalán nem tekinthető biztonságosnak, s még inkább azzá vált az utóbbi években. Ugyanakkor európai országok egyre nagyobb számban küldenek vissza embereket Afganisztánba, miközben az erőszak súlyosbodik az országban" - olvasható a dokumentumban.

Az európai kormányok igyekezetükben, hogy növelni tudják a kitoloncolások számát, olyan politikát folytatnak, amely törvénytelen és kíméletlen

- adott hangot bírálatának Anna Shea, az AI menekültügyi kérdésekkel foglalkozó munkatársa a jogvédők Afganisztán-visszatérők sorsával kapcsolatos jelentésével összefüggésben. Mint fogalmazott:, amelyek szerint az erőszak rekord szintre emelkedett Afganisztánban.A jogvédők szerint a kabuli vezetésnek nem kellene együttműködnie a kitoloncolásokban, annak ellenére, hogy az ország nagyban külföldi segélyektől függ.