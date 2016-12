Nekiment a tofukebabnak a német mezőgazdasági miniszter

Betiltaná a vegetáriánus bécsi szelet, a vegán currys kolbász és a tofukebab elnevezéseket a német mezőgazdasági miniszter, aki szerint ezeknek a húsmentes ételeknek a neve félrevezeti a fogyasztókat.



Christian Schmidt a Bild című napilapnak nyilatkozva úgy fogalmazott, senkinek "sem szabadna engedni, hogy azt a látszatot keltse, mintha ezek a húsmentes ételek húst tartalmaznának".



Németországot ugyan húskedvelő nemzetként tartják számon, azonban mára a vegetáriánusok aránya is jelentősen megnőtt az országban - itt az egyik legmagasabb Európában -, továbbá a vegán fogásokat kínáló éttermek is megszaporodtak.



Schmidt szerint azonban az, hogy húsételek nevét használva kínálják a húsmentes fogásokat, "teljesen félrevezeti és megzavarja a fogyasztókat". Mint fogalmazott, minden erejével azon lesz, hogy betiltassa a vegetáriánus bécsi szelet, a vegán currys kolbász és a tofukebab elnevezések használatát.



A miniszter, aki mostani lépésével a német hentesek szövetségének korábbi javaslatát támogatja, már kapcsolatba is lépett az Európai Unió illetékes szervével annak érdekében, hogy a tej és a sajt szavak használatára vonatkozó szabályokat kiterjesszék a hús szóra is.



Ez nem az első alkalom, hogy Schmidt célba vette a vegetáriánus és a vegán termékeket. A miniszter korábban hangsúlyozta, hogy "ami rá van írva egy termékre, annak valóban benne is kell lennie".