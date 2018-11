Nehezen védhető a boszniai-horvát határ

A szakértő az M1 aktuális csatorna szombat reggeli műsorában megjegyezte: a balkáni útvonal csak egy, emellett van még az olasz és a spanyol migrációs útvonal is. Ezért Európának még most ősszel "össze kell szednie magát", ha a migrációs helyzetet rendezni szeretné - tette hozzá. Nógrádi György úgy vélekedett, hogy Magyarország, Lengyelország és Ausztria mellett további országok is elutasítják majd az ENSZ migrációs paktumát.



Az ország muzulmán lakossága kezdetben szimpatizált az érkező migránsokkal, de később rájöttek, ők mások, "fosztogatnak, gyilkolnak, nőket erőszakolnak meg" - mondta. A szakértő azt is elmondta: találkozott olyan migránssal, aki azt mondta, 6 ezer euróért átviszik őket Olaszországba. Nógrádi György felvetette: honnan van egy migránsnak 6 ezer eurója, hogy Olaszországig eljusson?