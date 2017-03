Négy országot érintő európai körútra indult a japán kormányfő

Abe Sindzó néhány nappal azután látogat Németországba, Franciaországba, Belgiumba és Olaszországba, hogy Rex Tillerson amerikai külügyminiszter Tokióban tárgyalt az észak-koreai atom- és rakétakísérletek jelentette fenyegetésről. Tillerson Szöulba és Pekingbe is ellátogatott.



Japán igencsak aggódik, amióta 1998-ban egy észak-koreai közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta figyelmeztetés nélkül áthaladt az ország északi része felett és a Csendes-óceánba zuhant. Az észak-koreai rakétaprogram azóta sokat fejlődött, és a rakéták a japán partokhoz egyre közelebb csapódnak be, március elején három vagy négy rakéta Akita tartomány partjainál csapódott be a Japán-tengerbe.



"Nyílt véleménycserét akarok a G7 vezetőivel" - mondta indulása előtt a tokiói repülőtéren újságíróknak Abe Sindzó.



"Reméljük, hogy szorosan együtt tudunk működni az Európai Unióval a nemzetközi közösséget érintő kérdésekről, így az Észak-Koreával kapcsolatos problémákról és a szabadkereskedelemről" - mondta Abe.



Abe ellátogat a hannoveri CeBIT informatikai kiállításra, találkozik Angela Merkel német kancellárral, majd Francois Hollande francia elnökkel tárgyal Párizsban.



Brüsszelben a japán kormányfő megbeszélést folytat Jean-Claude Junkerrel, az Európai Bizottság elnökével és Donald Tuskkal, az Európai Tanács újraválasztott elnökével az idén az EU és Japán között megkötni tervezett szabadkereskedelmi egyezményről.



Abe szerdán tér vissza Tokióba, miután találkozott Paolo Gentiloni olasz kormányfővel, a legfejlettebb hét ipari ország (G7) soros elnökével.