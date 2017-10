Négy embert őrizetbe vettek Marseille-ben a hétvégi késelés miatt

A gyanúsítottak közül egy férfit és egy nőt Marseille egyik belvárosi lakóházában tartóztatták le, ahol a rendőrök házkutatást is tartottak.



A La Provence című helyi lap úgy értesült, hogy a támadás helyszínén megtalálták a merényletet követően járőröző katonák által lelőtt elkövető mobiltelefonját, s az alapján próbálják a tettes kapcsolatait ellenőrizni, illetve megtudni, hogy kapcsolatban állt-e iszlamista radikális körökkel.



Az első elemzések szerint a férfi iszlám vallásos énekeket hallgatott az interneten.



Jóllehet az Iszlám Állam dzsihadista szervezet vasárnap este magára vállalta a támadást, és a férfi a támadás alatt többször is azt kiabálta, hogy "Allahu Akbar!", francia szakértők szerint számos kérdést vet fel a terrorszervezet üzenete, ugyanis a késelőt "jelenleg semmi nem kapcsolja" sem az Iszlám Államhoz, sem radikális iszlamistákhoz.



"Egyes embereket jelenleg is kihallgatunk, és s ez alapján a következő napokban feltehetően többet fogunk tudni" - mondta Gérard Collomb belügyminiszter francia újságíróknak.



A belügyminisztérium megerősítette kedden, hogy az elkövető, akitől 2005 óta hét alkalommal vettek ujjlenyomatot kisebb bűncselekmények miatt a francia rendőrök különböző dél-franciaországi városokban, minden alkalommal más személyazonosság alatt, egy 29 éves tunéziai állampolgár volt, Ahmed Hanachi az igazi neve.



"A tunéziai hatóságok jelezték, hogy tényleg Hanachiról van szó" - mondta a nemzetgyűlésben a belügyminiszter. "Az elmúlt években többször feltűnt Franciaországban, de Olaszországban is különböző személyazonosságokkal, időnként marokkóiként, máskor algériaiként, tunéziaiként (tüntette fel magát)" - tette hozzá.



Francois Molins hétfői sajtótájékoztatóján elmondta: a támadót egyszer sem ítélték el Franciaországban, és nem szerepelt a titkosszolgálatok nyilvántartásában radikális iszlamistaként.