Négy ember fagyott halálra Ukrajnában

"Kihűlési és fagyási tünetekkel 51 ember fordult segítségért az egészségügyi intézményekhez" - mondta a miniszterhelyettes, aki szerint ennek ellenére négyen is meghaltak Lemberg (Lviv) megyében.



Mikola Csecsetkin, a katasztrófavédelem vezetője közölte, hogy Ukrajna-szerte 3500 melegedőt nyitottak a lakosságnak a hideg miatt, ezekben több mint 20 ezren kaptak segítséget. A katasztrófavédelem emellett több mint 100 mobil melegedőt is felállított. Január 4. és 6. között 140 behavazott járműből mintegy 190 embert szabadítottak ki - tette hozzá.



Herszon, Mikolajiv, Odessza és Kirovohrad megyében a rossz időjárási körülmények miatt forgalmi korlátozásokat vezettek be. Odessza megyében 17 település maradt áramszolgáltatás nélkül az ítéletidő miatt.



Az ukrán meteorológiai szolgálat szerint a Balkán felől közelítő ciklon miatt január 6. és 8. között mínusz 25 Celsius-fokig süllyedhet a hőmérséklet, és erős havazásokra lehet számítani Mikolajiv, Odessza, Kirovohrad, Poltava, Szumi és Cserkaszi megyékben, illetve a Kijev és Vinnicja megyék egyes térségeiben.