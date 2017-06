NATO-főtitkár: jól halad a közös védelem költségeire vonatkozó vállalások teljesítése

A főtitkár arra emlékeztetett, a NATO-tagállamok 2014-ben arról egyeztek meg, hogy bruttó hazai termékük két százalékát a védelmi kiadásokra szánják.



Elmondta tavaly a teljes kiadások több milliárd dollárral nőttek, de a védelemre szánt kiadások emelkedése ellenére eddig csak hat tagállam - Észtország, Görögország, Nagy-Britannia, Románia, Lengyelország és az Egyesült Államok - teljesítette vállalásait - mondta a főtitkár.



Kiemelte, 25 tagállam tett lépéseket annak érdekében, hogy védelmi kiadásai jelentősen növekedjenek, megközelítve a vállalt szintet. Románia mellett a jövő év folyamán Lettország és Litvánia is elérheti, sőt meg is haladhatja a két százalékos vállalás teljesítését. A többi tagállam esettében azonban továbbra is elmaradások mutatkoznak a tíz évben megállapított megvalósíthatóság terén - mondta.



A főtitkár hozzátette, a tehermegosztás nem csupán a kiadások növeléséről szól, hanem a képességfejlesztésről, a NATO küldetéseihez, műveleteihez és megbízatásaihoz való hozzájárulásról is. Arra emlékeztetett, hogy NATO-szövetségesek a májusi csúcstalálkozón kinyilvánították elkötelezettségüket amellett is, hogy a szavakat cselekvésre váltják, továbbá abban állapodtak meg, hogy tagállami tervet készítenek és mutatnak be a vállalások teljesítéséről, amelyben átlátható módon szerepelni fog, hogy a tervezett kiadások megfelelnek az egyeztetett védelmi céloknak.



A főtitkár arról is tájékoztatást adott, hogy az észak-atlanti szövetség jövő nyáron Brüsszelben tartja következő csúcstalálkozóját. Az ülés pontos időpontjáról a szövetség később dönt, de egy júliusi dátum valószínűsíthető - tette hozzá.



Stoltenberg sajtótájékoztatóján elmondta, a tanácskozó védelmi miniszterek úgy döntöttek, az észak-atlanti szövetség jelenlétének növelésével megerősíti katonai szerepvállalását Afganisztánban.



Noha az afgán hadsereg bizonyította elszántságát, bátorságát és magas fokú szakmai felkészültségét a folyamatosan jelentkező biztonsági fenyegetettséggel szemben, az ország területén tevékenykedő terrorista csoportok és szabadcsapatok továbbra is nagymértékben veszélyeztetik az ország stabilitását. Ezért a NATO-kontingens folytatja a helyi biztonsági erők kiképzését és tanácsadással segíti az ország biztonságának megőrzéséért felelősséget viselő afgán kormányerőket.



A főtitkár hangsúlyozta, NATO szerepvállalásának sikere érdekében továbbra is elvárja, hogy Afganisztán tegyen eleget korábbi ígéreteinek: folytassa reformintézkedéseit az átlátható kormányzás, a választási rendszer átalakítása, a nemek közötti egyenlőség és az emberi jogok, különösen a nők és gyermekek jogainak tekintetében.



Jim Mattis amerikai védelmi miniszter az ülést követően elmondta, hogy az Egyesült Államok, a NATO és szövetségesei valószínűleg túlságosan gyorsan vonták ki a csapataik jelentős részét Afganisztánból, ezzel túlzott mértékben csökkentették a biztonságot szavatoló katonai jelenlétet, noha a NATO az afgán biztonsági problémák jelentős részét, mintegy 70 százalékát megoldották.



Kijelentette: az Egyesült Államok továbbra is ragaszkodik a kormányellenes muzulmán tálib felkelők elleni harci műveletek folytatásához, annak ellenére, hogy annak végső dátuma kiszámíthatatlan.