Natalie Portman döntésétől hangos az izraeli sajtó

Natalie Portman izraeli-amerikai színésznő döntésétől hangos a hétfői izraeli sajtó, mert a színésznő úgy döntött, nem veszi át az izraeli Nobel-díjnak is nevezett, kétmillió dollárral járó Genezis-díjat. Portman közölte, azért nem utazik Izraelbe, hogy átvegye a díjat, mert nem kíván lehetőséget teremteni Benjámin Netanjahu miniszterelnöknek, hogy beszédet mondjon az ünnepségen.Kijelentette, hogy nem ért egyet az Izrael-ellenes BDS (Boycott, Divestment and Sanctions, azaz Bojkott, pénzkivonás és szankciók) mozgalom törekvéseivel, de nem akarja nyilvánosság előtt támogatni az izraeli kormányfő politikáját és személyét.

Éppen olyan csalódott vagyok, mint mások. Szerintem hibát követett el, kíváncsi vagyok, ki adott neki ilyen tanácsot.

- fogalmazott Portman bejelentése után Rivka Karmi professzor, az elismerést odaítélő bizottság egyik tagja, a Ben Gurion Egyetem elnöke. Juvál Steinic energiaügyi miniszter szerint a Jeruzsálemben született, izraeli-amerikai állampolgár Portman lépése az antiszemitizmus határát súrolja, a színésznő súlyos hibát követett el és bocsánatkéréssel tartozik.

Izrael bírálata nem antiszemitizmus, de bojkottálásában antiszemita elemek vannak.

- indokolta véleményét. Jeremy Ben Ami, az amerikai liberális zsidókat tömörítő JStreet szervezet elnöke viszont támogatásáról biztosította a színésznőt, aki Netanjahu és a Wonderwomant játszó Gal Gadot mellett jelenleg a legismertebb izraeli a világban.

Natalie Portmannek joga van ahhoz, hogy a lelkiismeretére hallgasson és kifejezze aggodalmait Izrael jelenlegi irányvonala és kormánya miatt - aggodalmait rengeteg amerikai zsidó és Izrael sok támogatója osztja szerte a világban.

- mondta Ben Ami a Háárec című újság honlapja szerint. Jill Jacobs baloldali amerikai rabbi is üdvözölte Portman kiállását:

Köszönetet érdemel határozott véleménye, hogy Izraelt úgy is lehet és kell támogatni, ha az ember szemben áll az ország jelenlegi kormányával, annak demokráciaellenes támadásaival, és a megszállás megerősítésével.

Ben Dror Jemini, a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet ismert jobboldali publicistája szerint viszont elkésett volt Portman magyarázata, hogy a "legutóbbi események" késztették a díj visszautasítására, s ezzel a BDS malmára hajtotta a vizet. Szerinte Izrael ellen "megszállott démonizálás" folyik, s Portman lépése nem a jelentőségteljes bírálatokat, hanem a démonizáló kampányt és az országgal szembeni kettős mércét erősíti.A Háárec glosszaírója, Ansel Pfeffer azt a kérdést veti fel Portman bejelentése nyomán, hogy vajon a "Netanjahu márkavédjegy" mérgezővé és Izraeltől elválaszthatatlanná vált-e. A szerző szerint Portman és Netanjahu is márkanév, s a legnagyobb veszélyt minden márkára az jelenti, ha "mérgezővé" válik, s ha egyre többen elhatárolódnak Netanjahutól, miközben azonosulnak Izraellel, akkor az rontja a Netanjahu-védjegyet.Pfeffer szerint a hírességek különösen jók a trendek meghatározásában, s ha egyre több ismert ember bojkottálná az izraeli miniszterelnököt, az meglepően hatásos lenne vele szemben, különösen ha néhány hónapon belül vádindítvány születik az ellene folyó korrupciós ügyekben, aláásva miniszterelnöki legitimitását.A Genezis-díjat, amelynek átvételi ceremóniáján Portman nem hajlandó részt venni, 2012-ben alapította Mihail Fridman orosz-zsidó üzletember eredetileg egymillió dolláros pénzjutalommal, de Morris Kahn, a Dél-Afrikában született izraeli milliárdos üzletember megduplázta az idei összeget. A kitüntetést olyanoknak ítélik oda, akik alkotásra serkentik a zsidók következő nemzedékeit kiemelkedő eredményeikkel, valamint a zsidó értékek és a zsidó nép iránti elkötelezettségükkel.A korábbi díjazottak között szerepel Anish Kapoor szobrász, Michael Bloomberg volt New York-i polgármester, Ichak Perlman hegedűművész és Michael Douglas színész. Portman elfogadta, hogy jelöljék a díjra, amelynek átadóján rendszeresen megjelenik a kitüntettek mellett Benjámin Netanjahu miniszterelnök is. A díjat odaítélő alapítvány közölte, hogy a díjátadó gála bojkottja ellenére a színésznő megkapja az elismeréssel járó kétmillió dollárt (500 millió forintot). Portman bejelentette, hogy olyan női jogvédő szervezeteknek fogja felajánlani az elnyert pénzt, amelyek az oktatás, a gazdaság, az egészségügy vagy a politika területén előbbre viszik a női egyenjogúságot.