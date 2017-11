Naszr al-Haríri vezeti az ellenzék küldöttséget a következő genfi tárgyalási fordulón

Naszr al-Harírit választották meg pénteken Rijádban annak az egységes küldöttségnek a vezetőjévé, amely a szíriai ellenzék főbb szervezeteinek a nevében fog tárgyalni a november 28-án Genfben az ENSZ égisze alatt tartandó újabb béketárgyalási fordulón - jelentette be Ahmad Ramadán, a száműzetésben működő Szíriai Nemzeti Koalíció nevű ernyőszervezet szóvivője.



"Egyetértés volt a különböző csoportok között, hogy Naszr al-Harírit válasszák meg a Tárgyalási Főbizottság (HCN) fejének, hogy vezesse az ellenzék küldöttséget a következő genfi tárgyalási fordulón" - tette hozzá Ramadán.



A TASZSZ orosz hírügynökség 36 tagú delegációról tud, amelyben nyolc hely jut az oroszbarát ellenzékiekből álló moszkvai csoportnak, illetve a függetlenek alkotta kairói platform delegáltjainak. A Rijádban egyeztetett szabályok szerint az egységes tárgyaló küldöttség 75 százalékának beleegyezése szükséges a döntések elfogadásához.



Ugyanakkor csütörtök esti értesülések még ötvenfős küldöttségről számoltak be.



Rijádban szerdán kezdtek tárgyalásokat a szíriai ellenzék főbb szervezetei, hogy megpróbáljanak közös álláspontot kialakítani a 2011 óta dúló szíriai belháború befejezésének érdekében. Azzal a szándékkal ültek közös asztalhoz, hogy egységes küldöttségről állapodjanak meg, amely a jövő heti genfi béketárgyaláson képviseli majd az ellenzéket. A találkozón több mint 140-en vettek részt, köztük a magukat függetlennek vallók, de a Szabad Szíriai Hadsereg katonai frakcióinak képviselői is. Csütörtökön elfogadták a záróközleményt, amely szerint megállapodtak a közös delegáció megalakításában.



A rijádi tanácskozást az elmúlt években a szíriai lázadókat támogató Szaúd-Arábia külügyminisztériuma hívta össze. Mindeddig azonban ezeknek a csoportoknak nem sikerült közös álláspontra helyezkedniük, elsősorban azzal kapcsolatban voltak eltérő nézetek, hogy Bassár el-Aszad elnöknek lehet-e bármilyen szerepe a jövendő szíriai átmeneti folyamatban.



A feszültségeket jelezte, hogy hétfőn váratlanul lemondott tisztségéről Rijád Hidzsáb, a HNC vezetője.



A rijádi tanácskozás résztvevői mostanra kialakítottak egyfajta közös platformot, csütörtöki záróközleményükben megerősítették: nem kezdődhet meg Szíriában a politikai átmenet Bassár el-Aszad elnök távozása előtt.