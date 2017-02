Nagyszüleit azzal fenyegette, hogy felakasztja őket

A báni férfi az elmúlt napokban többször is halálosan megfenyegette 79 és 77 éves nagyszüleit - írja a Parameter.sk Elena Antalová rendőrségi szóvivő elmondása szerint a férfi többször is megfélemlítette nagyszüleit, akiknek azt mondta, hogy megöli, majd felakasztja őket.„Az unoka agresszívan viselkedett és többször is fenyegetőzött, ezért nagyszülei féltek tőle. A báni rendőrök a bejelentést követően a törvény értelmében őrizetbe vették a fiatalt“ – mondta az üggyel kapcsolatban a szóvivő.A férfi hat hónaptól három évig terjedő szabadságvesztésre számíthat. A báni járásbíróság döntése értelmében előzetes letartóztatásba helyezik.