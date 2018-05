Nagyszabású razziát tartottak egy németországi menekültszálláson egy kitoloncolás megakadályozása miatt

A Baden-Württemberg tartományi Ellwangenben működő befogadóállomáson tartott akcióban könnyebben megsérült több menedékkérő, mert ablakon kiugorva menekültek a rendőrök elől. Három rendőr is sérülést szenvedett, de tudták folytatni munkájukat - jelentette a Südwestrundfunk (SWR) regionális közszolgálati médiatársaság.



Az ellwangeni rendőrkapitányság tájékoztatása szerint az intézkedés előzménye egy kudarca fulladt hétfő hajnali akció. Egy 23 éves togói illetőségű menedékkérőt akartak elszállítani a szállásról, hogy az európai uniós - úgynevezett dublini - menekültügyi szabályok alapján átadják az olasz hatóságoknak. Nagyjából 150 afrikai menedékkérő körbevette a rendőröket, fenyegették őket és megakadályozták társuk elszállítását.



Azt is a rendőrök tudomására hozták, hogy szervezetten és felfegyverezve szállnak szembe az újabb ilyen intézkedésekkel, ezért a csütörtöki razzia célja a fegyverek és veszélyes tárgyak lefoglalása, a hétfőn elkövetett bűncselekmények felelőseinek elfogása és 18 olyan menedékkérő elköltöztetése volt, akik korábban többször nyugtalanságot keltettek a szálláson.



A közleményben hangsúlyozták: a befogadóállomáson kibontakozott folyamatok azzal fenyegetnek, hogy "jog nélküli terület" alakul ki, amit meg kell akadályozni, mert "a jogállamiság fenntartása elsődleges fontosságú".



Az intézkedés befejezése után tartott tájékoztatón az ellwangeni rendőrkapitányság munkatársai elmondták, hogy fegyvereket nem találtak a szálláson. Az akcióról kiadott újabb közleményük szerint 23 menedékkérő "erőteljesen ellenszegült" a rendőri intézkedésnek. Összesen 292 embert ellenőriztek, elfogták a kitoloncolásra jelölt togói férfit, és további 10 zavarkeltő menedékkérőt elköltöztettek. Számos eljárást is indítottak, a többi között kábítószerrel visszaélés gyanúja miatt öt ember, lopás gyanúja miatt két ember ellen. A szállás további 18 lakójától lefoglaltak készpénzt, mert a menedékkérőknek engedélyezett 350 eurónál (110 ezer forint) nagyobb összeg volt náluk.



Horst Seehofer szövetségi belügyminiszter Berlinben tett nyilatkozatában felháborítónak és a jogkövető lakosság arcul csapásának nevezte az érintett menedékkérők magatartását. Kiemelte, hogy ezek az emberek "sárba tiporták a vendégjogot", tevékenységük ellen a jogállam teljes szigorával fel kell lépni. A szövetségi hatóságok ehhez mindent támogatást megadnak a baden-württembergi tartományi szerveknek.