Nagymegyeren felakasztva találtak egy 40 éves nőt - Nem zárják ki, hogy gyilkosság történt

A szlovákiai településen történt borzalmas esetet egyelőre vizsgálják a rendőrök. Paramaeter.sk arról számolt be, hogy a rendőrség egyelőre nem zárta ki az öngyilkossággal kapcsolatos verziót sem, ugyanakkor több körülmény arra utal, hogy a 40 éves nőt meggyilkolhatták.Mint írják, hogy a nő fejére zacskó volt húzva, kezei, lábai meg voltak kötözve. A Joj Tv úgy tudja, a szája is le volt ragasztva. A rendőrök vizsgálják, vajon ezt így magának csinálhatta-e az áldozat. Ezek a körülmények mindenesetre arra utalnak, hogy nem öngyilkosság történt, de még nem zárták ki ennek lehetőségét.Kedden az esti órákban érkezett a helyszínre az igazságügyi orvosszakértő, és ezután elrendelték az elhunyt boncolását, mely során fény derülhet arra, hogyan halt meg. Egyelőre nem világos, hogy találtak-e idegenkezűségre utaló nyomot az asszony testén - írja a lap.A nőt a szomszédai kedves, mosolygós asszonynak ismerték, aki mindig integetett nekik, amikor autóval látták. Eladóként dolgozott, férjével nemrég nyitottak kávézót.A holttestre az elhunyt hozzátartozója talált rá kedden. A helyszínelés még szerdán is zajlott. Az asszony két gyermek édesanyja volt.