Nagyi 105 éves korában végleg eltűnt

A nőstény állat - hivatalos nevén J2 - halálának hírét Darren Croft, az Exeteri Egyetem kutatója közölte a BBC-vel. Mint elmondta, a "matróna" élete utolsó évében azzal segítette családja tagjait, hogy megosztotta velük tudását arról, hol és mikor találhatnak élelmet. Hozzátette: szinte hihetetlen, mit élt át "Nagyi" csak az utolsó évtizedben, és mennyire megváltozott a környezete ez idő alatt.



Granny és csapata, a Vancouver és Seattle közelében, a Salish-tengerben élő kardszárnyú delfinek (déli rezidens közösség) egy négy évtizeden át tartó kutatás célpontjai voltak, melyet Ken Balcomb, a Bálnakutató Központ (CRW) tudósa vezetett. Balcomb kutatását egy olyan időszakban, 1965 és 1975 között kezdte, amikor a delfineket gyakran fogták el a területen, hogy tengeri szórakoztató parkokba vigyék őket. Az állatok megjósolható viselkedésük miatt könnyű célpontot jelentettek.



Balcomb 1976 óta katalogizálta az állatokat, ekkor fotózta le először "Nagyit" is. A kutató és a CRW veszélyeztetettnek nyilvánította a kardszárnyú delfinek déli rezidens közösségét. A hivatalos adatok szerint december 31-én mindössze 78 példányt számlált ez az alpopuláció. Az állat halálhírét elsőként közlő CRW honlapja szerint Balcomb október 12-én látta őt utoljára, amikor észak felé úszott, messze a többiek előtt.



"Talán más bálnafigyelők látták őt azóta, de év végére hivatalosan is eltűnt a déli rezidens közösségből és most sajnálattal bejelentjük, hogy elpusztult" - közölte Balcomb. A kardszárnyú delfinek (Orcinus orca) táplálékát jelentő lazacok száma jelentősen megcsappant a régióban. Balcomb szerint kérdéses, van-e jövője így ezeknek az állatoknak.



"Nagyi" a BBC televízió közelmúltban bemutatott dokumentumfilmjének egyik főszereplője is volt. A film azon biológusok kutatását követte figyelemmel, akik Nagyi és csapata viselkedését tanulmányozták, kísérletet téve egy evolúciós titok, a menopauza megértésére. A nőstény kardszárnyú delfinek ugyanis termékeny éveik után is még sokáig élnek.



A gyilkos bálnaként is ismert tengeri emlősök mellett csak a rövidszárnyú gömbölyűfejű-delfinnél és az embernél létezik a menopauza. Nagyi és más kardszárnyúdelfin-matriárkák követése során figyelték meg a családban játszott meghatározó szerepüket. Például vezetik a csapatot, vigyáznak más nőstények utódaira és gyakran táplálják is a hímeket: ezek a már terméketlen nőstény vezetők a túlélésben segítik a családot.