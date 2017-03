Nagy gondok lehetnek az Ubernél

Kevesebb mint hét hónappal munkába állása után lemondott az Uber Technologies amerikai vállalat elnöke.Jeff Jones vasárnap kiadott közleményében azzal indokolta döntését, hogy a vezetői tevékenységét meghatározó elvei és szemléletmódja nem összeegyeztethető mindazzal, amit az Ubernél tapasztalt, ezért nem tudja tovább folytatni a munkát.A marketing szakértő Jeff Jones tavaly augusztusban lépett be a San Franciscó-i székhelyű, internetes fuvarmegosztó céghez, és a vállalatalapító Travis Kalanick után a második legfontosabb vezetőként az volt a feladata, hogy segítsen javítani az agresszív és könyörtelen startup hírében álló Uber imázsán.

Az Uber egyik alelnöke, Brian McClendon ugyancsak vasárnap jelezte, hogy március végén kilép a vállalattól, mert politikai szerepvállalásra készül. Egy másik alelnök, Ed Baker, valamint Charlie Miller, az egyik legismertebb biztonságtechnikai szakértő március elején mondott fel, míg a fejlesztésekért felelős Amit Singhalt távozásra kérték fel szexuális zaklatási vádak miatt.Jeff Jones korábban a Target kiskereskedelmi üzletlánc marketingigazgatója volt, és főleg az ő személyes érdemének tulajdonítják a brand sikeres megújulását. Az Ubertől való távozásának hátterében az is állhat, hogy március elején bejelentették a vezérigazgató mögé rangsorolt ügyvezető igazgató (chief operations officer) tisztség létrehozását, de nem ajánlották fel Jonesnak a posztot, pedig az azzal járó feladatok jelentős része eddig hozzá tartozott.A Recode hírportál viszont úgy tudja, hogyAz utóbbi hetekben több olyan ügy szivárgott ki, amelyek megkérdőjelezik Kalanick vezetői képességeit és a vállalat jövőjét.Az Uber egyik volt alkalmazottja februárban egy blogbejegyzésben arról számolt be, hogy volt munkahelyén általános jelenség a szexuális zaklatás, amelyért nem jár büntetés. A bejegyzés nyomán Eric Holder volt igazságügyi miniszter vezetésével belső vizsgálat indult.A Bloomberg a közelmúltban tett közzé egy videót, amelyen Kalanick indulatos vitába bonyolódott - ezért később nyilvános bocsánatkérésre kényszerült - egy, a jutalékának csökkentése miatt panaszkodó sofőrrel.A hónap elején az Uber kénytelen volt elismerni azt is, hogy a Greyball nevű titkos program révén kiválogatta a nem szívesen látott utasokat a hatósági ellenőrzések kikerülésének érdekében.A BBC News úgy tudja, hogy nagy valószínűséggel Travis Kalanick megválik a vezérigazgatói poszttól, miután megtalálják a megfelelő személyt az ügyvezető igazgatói posztra.Az Uber közel 70 ország 520 városában nyújt internetes fuvarmegosztó szolgáltatást. A vállalat tőzsdére készül, és a remények szerint a változtatások megnyugtatják a remélt befektetőket. Az Uber tőkeértékét 68 milliárd dollárra becsülik, de egyes ágazati szakértők túlzottnak tartják ezt az értéket.