Nagy átkeresztelés kezdődik Rómában - rasszista tudósokról elnevezett utcák kapnak új nevet

Több utca és tér nevét változtatják meg Rómában, mivel olyan egykori olasz tudósok nevét viselik, akik 1938-ban nyíltan támogatták a zsidókat diszkrimináló törvényeket - számolt be az olasz sajtó Virginia Raggi római főpolgármester döntéséről.



Virginia Raggi, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) politikusa kijelentette, Róma büszkén vallja magát antifasiszta városnak.



"El kell törölnünk ezeket a szégyenfoltokat Olaszország térképéről" - mondta a város 39 éves vezetője.



Négy római utcát és teret neveznek át idén. Mindegyik olyan olasz tudós nevét viseli, akik csatlakoztak az 1938-ban kiadott Rasszista tudósok kiáltványához, valamint szerzői voltak a Faj védelme nevű folyóiratnak, amely az Olaszországban abban az évben bevezetett faji törvények ideológiai megerősítését szolgálta.



Átkeresztelik az Edoardo Zavattariról, az olasz főváros zoológiai intézete volt igazgatójáról elnevezett utcát. Új nevet kap az eddig Arturo Donaggióról, az olasz pszichiátriai társaság hajdani elnökéről elnevezett utca és tér, valamint a Nicola Pende, egykor Nobel-díjra is felterjesztett endokrinológus nevét viselő tér is, amelyet tavaly tavasszal avattak fel a római egyetemi város területén. Nicola Pende nevét más olasz városokban is viselik utcák.



Virginia Raggi bejelentését példaértékűnek minősítette Ruth Dureghello, a római zsidó közösség vezetője.



Hozzátette, néha nem árt, ha egyes jelképek a helyükön maradnak történelmi mementóként, de az új generációk járjanak olyan utcákon, amelyeket nem a szégyenletes törvényeket támogató, hanem a velük szembeszegülő tudósokról neveztek el.



Ruth Dureghello emlékeztetett, hogy a faji törvényeket nem támogató tudósok közül Rómában is több százan veszítették el állásukat, sokaknak menekülniük kellett, hogy életben maradjanak.