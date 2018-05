Nagy-Britannia a terrorfenyegetettség miatt felfegyverzi a rendőrjárőröket

Kép forrása: 888.hu

A brit rendőri vezetők azt fontolgatják, hogy a hagyományoknak megfelelően eddig csak gumibottal és sokkolóval felszerelt, vidéken járőröző utcai rendőröket kézifegyverekkel látják el - írja a Daily Mail cikkére hivatkozva a 888.hu A brit fegyveres rendőri erők vezetője, Simon Chesterman azt javasolja, hogy innentől kezdve a vidéken szolgálatot teljesítő egyenruhások is kapjanak lőfegyvereket, mivel a speciális fegyveres rendőri erők a vidéki területektől meglehetősen távol vannak.Simon Chesterman szerint azért szükséges az utcai járőrök felfegyverzése, mivel jelenleg nem biztosított az, hogy egy vidéki vagy nehezebben elérhető városi helyszínen történő fegyveres vagy késes terrortámadás esetében időben odaérjen az ilyen támadások elleni fellépésre kijelölt speciális fegyveres egység.A javaslat nagy vihart kavart a szigetországban, mivel az egy az egyben felrúgná a fegyvertelen rendőrök régóta fennálló brit hagyományát.Nagy valószínűséggel megvalósul a javaslat, mivel azt a britek Országos Rendőr Főkapitánysága (NPCC) arra hivatkozva javasolta, hogy ennek bevezetése nélkül a rendőri erők nem tudnák teljesíteni a kormánynak azt a hivatalos célját, hogy növelje az utcai fegyveres rendőrök számát, illetve hogy megvédje az Egyesült Királyságot a terrortól.A párizsi és brüsszeli terrortámadások után Theresa May – akkor még belügyminiszterként – 143 millió fontot ígért arra, hogy 1000 fegyveres rendőrrel több legyen Nagy-Britannia közterületein.Azonban két év sem volt elegendő May ígéretének teljesítésére. Az ígért ezerfős, felfegyverzett speciális rendőri létszámbővítésből még mindig hiányzik száz fő. Pedig 70 százalékkal nőtt a speciális fegyveres terrorelhárító rendőri egység (CTSFO) létszáma, és 25 százalékkal több páncélozott jármű (ARV) került az utakra.Angliában és Walesben jelenleg 6 465 fegyveres rendőr teljesít szolgálatot. London, Manchester és Birmingham városaiban a fegyveres támadások esetében a rendőrség reagálási és beavatkozási ideje 10 percen belül van. Vidéken azonban ennek az időnek a sokszorosa telhet el, ha fegyveres rendőri beavatkozásra lenne szükség.