Műtétbe halt bele a Bill Paxton színész

A texasi születésű karizmatikus színész jelmeztervezőként kezdte, de színészként hamar James Cameron kedvence lett, a rendező olyan kasszasikerekben adott neki szerepet, mint a Titanic, a Terminátor - A halálosztó vagy A bolygó neve: Halál.



Paxton négy évtized alatt több mint 90 mozifilmben és tévéprodukcióban szerepelt, de rendezett is, 2002-ben például az Isten haragja című thrillert, 2004-ben pedig A golfbajnok című sportdrámát.



Nagy sikert aratott az HBO Hármastársak című, egy poligám mormon családban játszódó sorozatának főszereplőjeként, és a Hazug háború című minisorozatban is, ezekért Golden Globe-díjra is jelölték. Az Apollo 13 űrhajósaként elnyerte a hollywoodi színészcéh díját. A holnap határában Tom Cruise oldalán játszott.



"Akik ismerték, mind érezték a művészet iránti szenvedélyét; melegszívűségét és kiapadhatatlan energiáját pedig letagadni sem lehetne" - közölte családja a vasárnapi gyászjelentésben, amelyben tapintatot kértek a gyász feldolgozásához.



Paxton feleségét és két gyermekét hagyta hátra.



Egyelőre nem tudni, hogy milyen műtétbe halt bele a színész.