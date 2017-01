Mustárgázt találtak Moszulban

Mustárgázt találtak az iraki Moszulban az orosz gyártású rakétákat tartalmazó egyik raktárban - közölte szombaton Haider Fadil, az iraki különleges erők dandártábornoka.



Fadil tudatta: francia tisztviselők megvizsgálták a talált vegyszert, és megerősítették, hogy mustárgázról van szó.



A mustárgázt egy tartályban tárolták, több mint egy tucat orosz felirattal ellátott föld-föld rakéta mellett.



A dandártábornok közölte, a rakéták típusa arra enged következtetni, hogy a Moszul nyugati felét még mindig ellenőrző Iszlám Állam (IÁ) vegyi fegyverek kifejlesztésén dolgozott.



Ennek veszélyére iraki és amerikai tisztviselők már többször is figyelmeztettek. A 2014-ben az IÁ által lerohant Moszul egyetemét korábban térségbeli főhadiszállásaként használták a terroristák, az iraki kormányerők azt gyanítják, hogy a terroristák a létesítmény laboratóriumában vegyi fegyvereket állítottak elő.



Az utóbbi két év során több jelentés is napvilágot látott, amely szerint a dzsihadisták mustárgázt vetettek be Irakban, főként a kurdokkal vívott harcokban. Tavaly márciusban Taza városának mintegy 200 lakója szorult orvosi kezelésre a támadást követően, köztük 17-en további kórházi kezelésben részesültek égési sérülések, légzési nehézségek és bőrkiütések miatt.



A kén-mustár vegyületek hólyaghúzó hatásúak a csupasz bőrön, illetve a tüdőben, kis dózisban túlélhetők, nagyobb adagban viszont halálosak. A vegyi fegyverek, így a mustárgáz bevetését nemzetközi szerződés tiltja.