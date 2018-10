Müncheni rendőrség: álhíreket terjesztettek egy halálesetről, amely az Oktoberfesten történt

Álhírek és találgatások ellen kellett fellépnie a müncheni rendőrségnek egy erőszakos halálesettel kapcsolatban, amely a bajor fővárosban zajló Oktoberfesten, a világ legnagyobb sörfesztiválján történt - számolt be hétfőn a Bayerischer Rundfunk (BR) bajor regionális közszolgálati médiatársaság.



Oliver Timper, a müncheni rendőrség tájékoztatási osztályának közösségi médiával foglalkozó csoportvezetője elmondta, hogy "aktív fellépésre" volt szükség a "fake news" - álhírek - és spekulációk terjesztése miatt a péntek este történt esettel összefüggésben, amely az első halálos kimenetelű bűncselekmény volt az Oktoberfesten 1991 óta.



A Twitteren terjedő álhírek és találgatások főleg arról szóltak, hogy a feltételezett elkövető menedékkérő - mondta. A helyzet csak akkor enyhült, amikor a feltételezett elkövető az ügyvédje kíséretében szombaton jelentkezett a rendőrségen, és előkerült az a szemtanú is, akit a rendőrök kerestek.



Oliver Timper figyelmeztetett: mindenkinek alaposan meg kell vizsgálnia egy bejegyzés eredetét, mielőtt elkezdi terjeszteni.



Az Oktoberfesten egy büntetett előéletű 42 éves állványozó bántalmazott egy 58 éves médiatanácsadót, aki a kórházban belehalt fejsérülésébe. Halált okozó testi sértés gyanúja miatt indítottak eljárást az ügyben.



Az idei Oktoberfest ezzel együtt is viszonylag békés és biztonságos, a vasárnap ismertetett félidős mérleg szerint csaknem valamennyi bűncselekmény-típusnál csökkent az esetek száma, a szexuális bűncselekményeknél például 34-ről 21-re.



A rendezvényre egy hét alatt 3,3 millióan látogattak el, ami nagyjából 300 ezer fős növekedés az egy évvel korábbihoz képest. Egyre többen családostul, gyerekekkel vesznek részt a sörfesztiválon.



Az idei, 185. Oktoberfest október 7-ig tart.