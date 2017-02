Müncheni konferencia: megállapodás a kelet-ukrajnai tűzszünetről

"Február 20-án életbe lép a fegyvernyugvási megállapodás és a nehézfegyverek (frontvonalról történő) visszavonása (...) aktívan támogattuk ezt a döntést, és világosan kifejeztük meggyőződésünket, hogy ezúttal nincs helye hibának" - mondta Lavrov újságíróknak.



Az orosz külügyi tárca vezetője mindössze percekkel azt követően nyilatkozott, hogy ukrán kollégája, Pavlo Klimkin újságírókkal közölte: "egyáltalán nem tették boldoggá" a szombati tanácskozás eredményei.



A kancellár aláhúzta, hogy az EU, a NATO és az ENSZ hatékonyságán és válságtűrő képességén is javítani kell.



Az EU-nak meg kell tanulnia, hogy csak a fontos ügyekre összpontosítson, és beváltsa a "jólétet mindenkinek" ígéretét. Fejleszteni kell védelmi képességeit is, de nem lehet a NATO alternatívája - mondta Angela Merkel.



A nemzetközi menekültválsággal kapcsolatban rámutatott, hogy az EU közvetlen szomszédja Szíriának, és hangsúlyozta: a védelemre szoruló emberek befogadása "az EU felelőssége" is.



A terrorizmusról szólva hangoztatta, hogy forrása "nem az iszlám".



Kiemelte: érdemes küzdeni a multilaterális együttműködés fenntartásáért, mert "a közös cselekvés mindenkit erősít".



Lavrov: Moszkva pragmatikus kapcsolatokra törekszik Washingtonnal



Oroszország pragmatikus kapcsolatok kialakítására törekszik az Egyesült Államokkal - mondta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szombaton az 53. müncheni nemzetközi biztonságpolitikai konferencián (MSC).



"Oroszország senkivel sem keresi a konfliktust, de megvédi az érdekeit" - hangsúlyozta Lavrov.



Az orosz diplomácia vezetője ismét "hidegháborús intézménynek" nevezte a NATO-t, amelynek a terjeszkedése szerinte korábban nem látott feszültségekhez vezetett Európában az elmúlt három évtizedben. Egyúttal sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy az észak-atlanti szövetség továbbra sem kész felújítani az együttműködést Oroszországgal.