Müncheni konferencia: felekezeteken átívelő összefogás szükséges a terrorizmussal szemben

"Elképzelésünk szerint a mérsékelt erőknek össze kellene fogniuk, hogy legyőzzék a radikális tendenciákat" - mondta az izraeli miniszter, hangsúlyozva, hogy már rég nem a zsidók és muszlimok közötti ellentétről, hanem a mérsékelt és a radikális erők szembenállásáról van szó a Közel-Keleten.



Avigdor Liberman arról is beszélt, hogy az izraeli-palesztin válság rendezését végső soron a kétállami megoldásban látja. A jelenleg napirenden lévő modellnek azonban, amely egy homogén palesztin államot és egy heterogén, azaz mintegy 20 százalékban palesztinokat is magában foglaló Izrael államot irányoz elő, szerinte nincs értelme. Liberman úgy vélte, hogy terület- és lakosságcsere jelenthetne megoldást.



A kétállami megoldás koncepcióját az utóbbi években az Egyesült Államok is határozottan támogatta. Az utóbbi hetekben azonban az új amerikai elnök arra utalt, hogy ebben esetleg változhat Washington álláspontja. Donald Trump a héten a Benjámin Netanjahu izraeli kormányfővel Washingtonban tartott közös sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy az izraeli-palesztin konfliktus rendezésére mind a kétállami, mind az egyállami megoldást elfogadhatónak tartja, ha az elvezet a békéhez.