Műanyag óceánok: az ázsiai országok feltakarítanak maguk után

Forrás: BBC

Az ENSZ óceánokkal kapcsolatos new york-i csúcstalálkozójánarra, hogy azon fognak dolgozni, minél inkább visszaszorítsák a vizekbe jutó szemétszigetek kialakulását.Néhány vállalást még nem öntöttek végleges formába. Több környezetvédő is úgy nyilatkozott, az intézkedések nem eléggé sürgetőek, ennek ellenére az ENSZ képviselői üdvözölték a megállapodást. Úgy fogalmaztak,"Jónéhány bíztató jele van annak, hogy a nemzetek egyre inkább komolyabban veszik a problémát. Természetesen az előttünk álló út hosszú, mivel", fogalmazott, az ENSZ környezetvédelemért felelős igazgatója a BBC-nek.A becslések szerint. A nagy részét lenyelik a madarak és halak sőt, még az óceán fenekén élő organizmusokban is találtak műanyagszilánkokat.

Egy nemrégiben közölt cikkben megjegyzik,- ez különösen azokra az országokra jellemző, amelyek termelése sokkal gyorsabban fejlődött, mint a hulladékfeldolgozási képessége.A lipcsei Helmholtz Központ becslése szerint, legfőképp Ázsiában. Ha felére csökkenne ezekben a folyókban a szennyezés, az globálisan 37 százalékra mérsékelné a műanyagok óceánokba áramlását., aminek 12 százaléka volt műanyag.Indonéziában a kormány oktatási programot indított az iskolás gyermekek számára, a Fülöp-szigeteken új törvényeket dolgoztak ki.Az Ellen MacArthur Alapítvány nemrég nemzetközi díjat is hirdetett az intelligens anyagok és csomagolás tervezésére.