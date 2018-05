MSF: tömeges mértékben mészárolnak le és erőszakolnak meg civileket Dél-Szudánban

Az erőszakcselekmények leginkább a Leer és Mayendit megyékben élőket sújtják.



Az MSF csapatai 21 megerőszakolt nőt láttak el két napon belül az egyik faluban, amelyikbe sikerült végül bejutniuk, egy másik településen további 20, nemi erőszakot szenvedett nőt kezeltek - számolt be közleményében Georgina Brown, az MSF egyik helyi koordinátora.



A túlélőkkel készített tanúvallomásokon alapuló jelentés szerint az erőszakcselekményeket fegyveres bandák tagjai követték el, akik emellett egész házakat gyújtottak fel, benne lakóikkal.



A harcok elől sokan menekültek a vadonba, így nehezebben jutnak hozzá egészségügyi ellátáshoz, élelmiszerhez vagy ivóvízhez.



A közlemény szerint két településen az MSF épületeit is megtámadták a fegyveresek, akik gyógyszereket is zsákmányoltak.



A világ legfiatalabb államának számító, 2011 óta független Dél-Szudánban 2013 decemberében mérgesedett el a viszály az eltérő etnikai csoporthoz tartozó Salva Kiir elnök és helyettese, Riek Machar között, aminek következtében polgárháború tört ki. A harcokban legkevesebb 10 ezer ember vesztette életét, és mintegy négymillió ember kényszerült elmenekülni otthonából.