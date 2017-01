Moszkva tagadja, hogy kényes adataik lennének Trumpról

Moszkvának nincsenek semmiféle kompromittáló anyagai sem Donald Trump megválasztott amerikai elnökről, sem volt választási ellenfeléről, Hillary Clinton volt külügyminiszterről - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerdai moszkvai sajtóértekezletén.



"Ez abszolút kacsa, abszolút kitaláció, abszolút nonszensz. A Kreml nem foglalkozik kompromittáló anyagok gyűjtésével" - mondta.



"Az ilyesmit ponyvaregénynek nevezik" - tette hozzá.



A szóvivő szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök arra törekszik, hogy Oroszország, az orosz nép, valamint a globális béke, stabilitás és biztonság érdekeiben építse a partneri kapcsolatokat. Peszkov úgy vélekedett az effajta híresztelések terjesztői az orosz-amerikai kapcsolatoknak akarnak ártani és fenn akarják tartani a "boszorkányüldözés", a "hisztéria" állapotát.



Peszkov az amerikai titkosszolgálatokra hivatkozó sajtóértesülésre reagált, amelyek szerint az orosz hírszerzés Trumpot kompromittáló értesülések birtokába jutott. Emlékeztetett rá, hogy maga a megválasztott elnök is a boszorkányüldözés folytatásának minősítette az új "álhírt".



Szavai szerint a "hisztérikus állapot" fenntartásának az a célja, hogy az orosz-amerikai kapcsolatokat továbbra is a kényszerű hanyatlás állapotában tartsa és megakadályozza, hogy bárki is elgondolkozzon azon, "mennyire felel meg ez a két ország érdekeinek, mennyire felel meg ez a nemzetközi közösség érdekeinek és mit lehetne tenni annak érdekében, hogy a totális konfrontációtól a konstruktivizmus felé történjen elmozdulás a kapcsolatokban".



Korábban a CNN hírtelevízió hivatalos személyekre hivatkozva közölte, hogy az amerikai titkosszolgálatok vezetői múlt pénteken New Yorkban tájékoztatták Trumpot: az orosz titkosszolgálatok személyes és pénzügyi kompromittáló anyagokat gyűjtöttek be róla. Az erről szóló két és fél oldalas összefoglalót a Washington szerint Moszkva irányítása alatt elkövetett hackertámadásokról szóló jelentéshez csatolták.



A BuzzFeed amerikai portál közzétett egy 35 oldalas hírszerzési jelentést - amelyet egy állítólagos brit volt titkos ügynök jelentéseiből állítottak össze -, ám felhívta a figyelmet arra, hogy nem tudja megerősíteni a Trump ellenfeleinek megrendelésére elkészített anyag hitelességét.