Moszkva tagadja, hogy kapcsolatban állt volna Trump stábjával a választási kampány alatt

A The New York Times (NYT) című amerikai napilap keddi cikkében négy jelenlegi és egykori amerikai tisztségviselőre hivatkozva azt írta: híváslisták és lehallgatott telefonbeszélgetések arról tanúskodnak, hogy Trump elnöki kampányának néhány tagja a választást megelőző évben folyamatos kapcsolatban állt magas rangú orosz hírszerzőkkel. A napilap szerint az oroszok kapcsolatba léptek a rövid ideig Trump kampányelnökeként tevékenykedő Paul Manaforttal.



"Ne higgyünk a névtelen informátoroknak!" - javasolta Peszkov az újságíróknak, rámutatva, hogy a NYT forrásai nevük elhallgatását kérték.



"Ez egy minden valóságtartalmat nélkülöző újságcikk" - tette hozzá.



A NYT kedden arról is írt: Oroszország új robotrepülőgépeket telepített annak ellenére, hogy washingtoni tisztségviselők kifogásolták ezt, hangoztatva: a lépés megsérti a kis- és közepes hatótávolságú atomrakéták kölcsönös korlátozásáról szóló, 1987-ben aláírt egyezményt (INF). A lapot tájékoztató források szerint Oroszországnak két ilyen rakétás zászlóalja van: az egyik a dél-oroszországi Asztraháni területen lévő Kapusztyin Jar gyakorlótéren van, a másikat pedig decemberben ismeretlen helyre vezényelték át.



John McCain szenátor azt mondta, úgy tudja, hogy atomtöltettel ellátott robotrepülőgépekről van szó, vagyis Oroszország valóban megsértette az egyezményt, és ez komoly katonai fenyegetést jelent az Európában állomásozó amerikai csapatokra és a NATO-szövetségesekre.



"Oroszország eddig is hű volt, és ezután is hű marad nemzetközi kötelezettségvállalásaihoz, köztük a szóban forgó szerződéshez" - szögezte le Peszkov szerdán.



"Hivatalosan senki sem vádolta meg Oroszországot az egyezmény megsértésével" - mutatott rá.



Az INF egyezmény tiltja az olyan, atomtöltettel ellátott szárazföldi ballisztikus rakéták és robotrepülőgépek telepítését, amelyek hatótávolság 500 és 5500 kilométer között mozog. A RIA Novosztyi orosz hírügynökség felhívta a figyelmet arra, hogy a két ország időről időre egymást vádolja az egyezmény megsértésével.



A Fehér Ház azon közleményére reagálva, miszerint Trump azt várja, hogy Oroszország visszaadja a Krím félszigetet Ukrajnának, Peszkov a következőt mondta: a Kremlnek nem áll szándékában külföldi partnerekkel megtárgyalni Oroszország területi integritását.



A NYT jelentései egy nappal azután kerültek nyilvánosságra, hogy lemondott Michael Flynn amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó. Flynn azért kényszerült távozásra, mert kiderült, hogy félrevezette Mike Pence alelnököt és más tisztségviselőket orosz kapcsolatairól.