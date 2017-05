Moszkva szerint Kijev cenzúrázza az internetet

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az intézkedést újabb barátságtalan és rövidlátó lépésnek minősítette Oroszországgal szemben. Kijelentette, hogy Moszkva "nem feledkezett meg" a kölcsönösség elvéről, hozzáfűzve ugyanakkor, hogy kevés olyan ukrán internetes oldal van, amely népszerű lenne az orosz felhasználók körében.



Az orosz külügyminisztérium részéről Marija Zaharova szóvivő "a politikailag motivált cenzúra" megnyilvánulásaként kommentálta a kijevi lépést. Szavai szerint "a kijevi rezsim minden erőszakos eszközt megragad annak érdekében, hogy hatást gyakoroljon saját állampolgáraira, a zene és az irodalom betiltásától, a saját népe ellen elkövetett katonai agresszióig".



Zaharova kifogásolta, hogy Európa és az Egyesült Államok hallgat az ügyben.



Alekszej Volin, az orosz távközlési miniszter helyettese úgy vélekedett, hogy a széles népszerűségnek örvendő online források betiltása hitelteleníti a hatalmat, mert az irreális intézkedés anonim proxyk és VPN-szolgáltatások segítségével megkerülhető.



A Yandex internetszolgáltató sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy Kijev havi 11 millió ukrán felhasználót és több ezer ukrán szervezetet sújtott döntésével. A cég részvényei egyébként Petro Porosenko ukrán elnök rendeletének kihirdetése után 3,5 százalékot estek.



Az Odnoklassznyiki és a VKontaktye közösségi oldalakat is tulajdonló Mail.ru orosz szolgáltató közölte, hogy Ukrajnában mintegy 25 millióan használták a szolgáltatásait, és azokhoz kerülő úton továbbra is hozzá lehet férni. A cég rámutatott, hogy nem politizál, és sohasem sértette meg az ukrán törvényt. A Mail.ru közölte, hogy az ukrán korlátozás miatt nem fogja felülvizsgálni pénzügyi terveit.



A VKontaktye Ukrajna legnépszerűbb közösségi oldalának nevezte magát, azt állítva, hogy havi 16 millió ukrán felhasználója van. A portál ugyancsak politikamentesnek nevezte magát és közölte, hogy továbbra is meg fogja védelmezni minden felhasználója érdekeit.