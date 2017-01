Moszkva helyreállítaná kapcsolatait a NATO-val

Moszkva nem tartja a NATO-t idejétmúlt szervezetnek és szükségesnek tartja a korábbi szinten helyreállítani kapcsolatait a szövetséggel - jelentette ki Andrej Kelin, az orosz külügyminisztérium európai együttműködési osztályának vezetője szerdán az Interfax orosz hírügynökségnek nyilatkozva.



"Milyen anakronizmus(ról beszélünk)? Sok ország számára egyszerűen megéri gazdasági és politikai szempontból NATO-tagnak lenni, mert nem kell önálló külpolitikát kiépíteniük, elégséges számukra a közöshöz csatlakozni" - jelentette ki Kelin arra a kérdésre válaszolva, hogy Oroszország továbbra is hidegháború korából visszamaradt "ereklyének" és "anakronizmusnak" tekinti-e a NATO-t.



Példaként említette meg Belgiumot, amelynek NATO-tagállamként nem kell minden feladat ellátására alkalmas önálló haditengerészetet, légierőt és rakétavédelmi rendszert kiépítenie.



"Munkamegosztásról van szó, ami sokkal olcsóbb" - mondta a diplomata.



Szavai szerint a NATO realitás, katonai tényező, ezért azzal szemben "varázsige-ráolvasás" önmagában nem elegendő.



"A NATO-val normális kapcsolatokat kell kiépíteni és fel kell újítani azt, ami volt" - mondta.



Korábban maga Vlagyimir Putyin orosz elnök is a hidegháború maradványának nevezte a NATO-t, amely szerinte feladatokat keres magának. Kampánya során Donald Trump megválasztott amerikai elnök is arról beszélt, hogy az az észak-atlanti tömörülés idejétmúlt, mert egy már nem létező, szovjet fenyegetés ellen találták ki, és az Egyesült Államok nem biztos, hogy megvédi azokat az országokat, amelyek nem veszik ki megfelelően részüket a kölcsönös védelem költségeiből.