Mostantól felfegyverezhetik magukat a floridai tanárok az oktatási intézményekben

A floridai törvényhozás szerdán megszavazott egy olyan törvényt, amely korlátozza a katonai jellegű fegyverek viselésének jogát, de lehetővé teszi, hogy egyes tanárokat és iskolai alkalmazottakat felfegyverezzenek.



A törvényjavaslatot előbb a floridai szenátus, majd szerdán a képviselőház is megszavazta, 67:50 arányban, és most Rick Scott kormányzó aláírására vár. A floridai képviselőház tagjai nem párthovatartozás szerint szavaztak. A javaslatot 10 demokrata és 57 republikánus párti politikus szavazta meg, a nem szavazatokat pedig 19 republikánus és 31 demokrata politikus adta le.



A voksolásra - és egyáltalán: a törvényjavaslat benyújtására - annak hatására került sor, hogy február közepén a Fort Lauderdale-hez közeli Parkland város gimnáziumában a 19 éves Nikolas Cruz 17 embert - diákokat és három tanárt - agyonlőtt. Az ámokfutó ellen szerdán vádat emeltek 17 rendbeli gyilkosság miatt.



A szerdán megszavazott új törvény 18 évről 21-re emeli a fegyvervásárláshoz kötelezően előírt korhatárt - legyen szó bármilyen típusú fegyverről -, betiltja azokat a rugós válltámaszokat, amelyekkel a félautomata karabélyok gyakorlatilag automatává alakíthatóak, és megemeli a pszichológiai kezelésekre szánt állami finanszírozás összegét. Emellett lehetővé teszi, hogy egyes tanárok és alkalmazottak az oktatási intézményekben fegyvert viselhessenek, de csakis miután speciális kiképzést kaptak. Kimaradt viszont a javaslatból a februári tömeggyilkosság túlélőinek legfontosabb követelése, hogy tiltsák be a gépkarabélyhoz hasonló félautomata puskákat.



Floridában is jelentős befolyással bír az amerikai fegyverlobbi, a Nemzeti Fegyverszövetség (NRA). Rick Scott egyébként támogatja is a szervezetet, de az iskolában dolgozók felfegyverzését ellenzi. A CNN szerdán azt írta, hogy a kormányzónak alaposan meg kell fontolnia, hogyan dönt, mert a kormányzói posztért már nem indulhat újra, viszont ősszel várhatóan ki fogja hívni a félidős választáson az állam demokrata párti szenátorát, és mostani döntése sok szavazó döntését meghatározhatja. Az NRA természetesen a fegyvervásárlás bármilyen szigorítását ellenzi, viszont az iskolai alkalmazottak felfegyverzését támogatja, arra hivatkozva, hogy szerintük "a fegyveres gazfickókat fegyveres jó fiúk" tudják ártalmatlanná tenni.



Az Egyesült Államokban a floridai ámokfutás óta ismét különösen felerősödtek a fegyvervásárlásról és -tartásról szóló viták, bár a nagy viták már a tavaly ősszel, a nevadai Las Vegasban elkövetett tömegmészárlás után megkezdődtek. Ennek következtében több mint húsz szövetségi államban - köztük például Massachusettsben, New Jerseyben vagy Dél-Karolinában - már betiltották a kézifegyvereket sorozatlövésre alkalmassá tévő berendezések használatát. Kedden az északnyugati Washington államban Jay Inslee kormányzó írta alá a tiltásról szóló törvényt.



Az Egyesült Államok a nyugati országok között az egyetlen, ahol a fegyverviselés alkotmányos alapjog az alaptörvény 1791-ben elfogadott második módosítása óta, de a vásárlás és viselés szabályait az államok határozzák meg.