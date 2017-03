Módosították az úthasználati díj szabályait Németországban

A német törvényhozás alsóháza (Bundestag) pénteken módosította a külföldi autósokat is terhelő úthasználati díj szabályait.A Bundestag és a tartományi kormányokat képviselő kamara,, amelyeket az Európai Bizottság kifogásai miatt kellett megváltoztatni. A brüsszeli bizottság kötelezettségszegési eljárást is indított Németország ellen, az uniós állampolgárok közti hátrányos megkülönböztetés tilalmára hivatkozva.

A Brüsszel nyomására átalakított szabályozásban az a legfőbb új elem, hogy a gépjárműadót nem automatikusan csökkentik a díj összegével, hanem a motor környezetvédelmi besorolása alapján adnak kedvezményt. ÍgyA hivatalosan infrastrukturális hozzájárulásnak nevezett díj "méltányos, ésszerű és igazságos" - emelte ki a szavazás előtti vitában Alexander Dobrindt szövetségi közlekedési miniszter, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) politikusa. Mint mondta,hiszen az adófizetők mellett bevonja azokat is, akik eddig ingyen használták az infrastruktúrát.A CDU/CSU pártszövetség koalíciós társa, a szociáldemokrata párt (SPD) részéről hangsúlyozták, hogy feleslegesnek és értelmetlennek tartják az új rendszert, és csak a koalíciós hűség miatt szavazzák meg az előterjesztést.Azt ellenzéki pártok - a Zöldek és a Baloldal (Die Linke) - ismét élesen bírálta a kormánypártokat, Európa-ellenesnek és abszurdnak minősítve a külföldieket sújtó díj bevezetését.Elutasítja a szabályozást Észak-Rajna-Vesztfália, Saar-vidék és Rajna-vidék-Pfalz tartomány kormánya is, mert nem tartalmaz a határ menti régiókat a díjfizetési kötelezettség alól mentesítő kivételeket. Mindhárom tartomány kormánya bejelentette, hogy az ügyet a Bundesrat és a Bundestag közötti viták rendezésére hivatott egyeztető bizottság elé terjesztik. A Bundesratnak ugyan nem kell megszavaznia a törvényt, de az egyeztető bizottság mozgósításával hátráltatja életbe lépését, az új szabályok így várhatóan csak a következő ciklusban lépnek életbe.A tíz napra, két hónapra vagy egy évre szóló elektronikus matricát az interneten vagy töltőállomásokon vásárolhatják meg. A tíznapos matrica a motor károsanyag-kibocsátásától függően 2,50 és 25 euró (775-7750) közötti összegbe kerül.A díjfizetési rendszer a tervek szerint 2019-re állítják fel. A kormányzati számítások alapján a díj évi 3,7 milliárd euró bevételt hoz, ebből a külföldi autósok 500 millió eurót fizetnek be. A bevételt az úthálózat fenntartására és fejlesztésére fordítják.