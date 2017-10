Mintegy nyolcezer civil rekedt Rakkában, az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet de facto szíriai fellegvárában, amelyet az Egyesült Államok vezette nemzetközi katonai koalíció, és az általa támogatott Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű ernyőszervezet ostromol - közölte pénteken az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) egy szóvivője.



A szóvivő elmondta, hogy azok a civilek, akiknek sikerült kijutniuk a fokozódó harci cselekményektől sújtott Rakkából, a városban tapasztalható állapotok súlyosbodásáról számoltak be. A menekültek azt mondták, hogy nagy hiányt szenvednek gyógyszerekben, árukban, vízben és áramban.



A szóvivő hozzátette, az UNHCR nagyon aggódik a civilek biztonsága és egészségügyi állapotáért. Emlékeztetett, hogy Rakka tartományban mintegy 270 ezer ember kényszerült elhagyni otthonát az április óta folyó, a tartománynak és annak székhelyének ellenőrzéséért vívott harcok miatt.



A Reuters hírügynökség korábban a Rakkából elmenekült civilekkel készített interjújában arról tudósított, hogy a nemzetközi koalíció légicsapásában rengeteg ember hal meg, az életkörülmények pedig tűrhetetlenné váltak a városban.



Ryan Dillon amerikai ezredes, a nemzetközi koalíció szóvivője csütörtökön közölte: Rakkában már csak mintegy 300-400 dzsihadista maradt. A civilek számát ennek sokszorosára, mintegy 4000-re becsülte.



Rakka ostromát júniusban indították, és az eredeti elgondolások szerint a várost még a nyáron fel kellett volna szabadítani az IÁ hatalma alól. Értesülések szerint azonban már nincs sok hátra ahhoz, hogy kihirdessék a város visszafoglalását.



Az UNHCR emellett felhívta a figyelmet arra is, hogy aggodalomra adnak okot a kelet-szíriai Deir-ez-Zór tartományban folyó harcok is. A tartomány jelentős része még a dzsihadista szervezet kezén van. Az ENSZ-szóvivő ezzel kapcsolatban közölte: a világszervezet becslései szerint október első hetében 95 ezer ember hagyta el otthonát.