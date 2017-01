Mintegy kétszáz kiskorú szexuális bántalmazását vallotta be egy indiai férfi

A 38 éves Szunil Rasztogit a hét végén vették őrizetbe az indiai főváros keleti részén, miután hozzá vezettek egy fiatal lányok elleni szexuális támadássorozat miatt indított nyomozás szálai. A bíróság hétfőn a férfi előzetes letartóztatásáról döntött a The Times of India című indiai napilap honlapja szerint.



A szabászattal foglalkozó gyanúsított állítólag azzal csábított elhagyatott helyekre iskolából hazafelé tartó 7 és 11 év közötti lányokat, hogy ruhákat akar ajándékozni nekik vagy szüleiknek - derült ki a rendőrségi beszámolóból.



Omvir Bisnoi, Kelet-Újdelhi rendőrkapitánya elmondta, hogy hivatala jelenleg 60 olyan, a városban és környékén történt molesztálással és nemi erőszakkal kapcsolatos esetet vizsgál, amelyek Rasztogi számlájára írhatók. Hozzátette: eddig hét ilyen bűncselekményről tudták megállapítani a férfi érintettségét, aki a rendőröknek mintegy 200 esetet ismert el.



Bisnoi tagadta viszont azokat az értesüléseket, amelyek szerint Rasztogi 500 gyerek szexuális bántalmazásáról számolt be. A The Times of India azt írta, hogy a férfi 12 év alatt több mint 2500 kiskorú ellen kísérelt meg ilyen bűncselekményt elkövetni.



Rasztogit - aki házas és három gyerek apja - 2006-ban hat hónapra bebörtönözték a fővárostól mintegy 250 kilométerre keletre lévő Rudrapúr városban egy kislány megerőszakolása miatt.



A férfi hét végi őrizetbe vételét követően nőjogi aktivisták a gyanúsított szigorú megbüntetését követelték, néhányan halálbüntetés kiszabását sürgették.