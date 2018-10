Mintegy ezer jazidi nő van az Iszlám Állam fogságában

Továbbra is mintegy ezer jazidi nő van az Iszlám Állam dzsihadista szervezet fogságában - közölte Irfan Ortac, a németországi jazidik központi tanácsának elnöke szombaton, miután Nadia Murad iraki jazidi kurd emberi jogi aktivista nyerte el az idei Nobel-békedíjat Denis Mukwege kongói sebész-nőgyógyász mellett.



A jazidi vallású Murad az Iszlám Állam tagjai által megerőszakolt nők jogaiért küzd. Az Iszlám Állam őt is elrabolta 2014-ben az északnyugat-iraki Moszul elfoglalásakor, és szexrabszolgaként adták-vették. Tanúja volt sok más nő megerőszakolásának is. Hat fivérét és anyját meggyilkolták, mert nem voltak hajlandók áttérni az iszlám hitre. Végül egy szunnita muzulmán család segítségével tudott megszökni a dzsihadisták fogságából.



Tavaly Az utolsó lány címmel megírta az általa átélt és látott szörnyűségeket. Ortac közölte: nem kérdéses, hogy Murad megérdemli a díjat, hiszen az utóbbi négy évben fáradhatatlanul járta a világot, hogy tájékoztassa az embereket a jazidik és a dzsihadisták más áldozatainak sorsáról. Murad jelenleg Németországban él, egyebek közt azért kampányol, hogy az IÁ vezetőit nemzetközi bíróság előtt vonják felelősségre. Huszein Kaidi, az elrabolt iraki jazidik ügyeivel foglalkozó iraki hivatal vezetője júliusban közölte, hogy adataik szerint 6500 jazidi közül mintegy 3400-at már sikerült kiszabadítani, de 3100 ember - 1450 nő és 1650 férfi - továbbra is az Iszlám Állam fogságában van. Az Iszlám Állam szélsőségesei 2014. augusztus 3-án foglalták el a jazidik fellegvárát, az északnyugat-iraki Szindzsárt.



A szunnita szélsőségesek az általuk sátánimádónak tartott jazidik közül az esetek többségében a férfiakat meggyilkolták, a nőket megerőszakolták, megkínozták és eladták szexrabszolgának. Az elrabolt gyerekeket később gyilkolásra képezték ki. Az ENSZ szerint a dzsihadisták tette kimerítette a népirtás fogalmát. Az Iszlám Állam kegyetlenkedéseit látva közel 400 ezer ember - csaknem az egész közösség - elmenekült, míg a szélsőséges iszlamisták által bekerített térségben rekedtek százai haltak éhen és szomjan. A térség nagy részét 2015 novemberében foglalták vissza az iraki kurd fegyveresek.



Augusztus eleji adatok szerint több mint 300 ezer jazidi él Irakban, azon belül az észak-iraki kurdisztáni régióban, legtöbbjük menekülttáborban. A vallási kisebbség közel 70 ezer tagja tért vissza otthonába. Az EFE spanyol hírügynökség augusztusi jelentése szerint a visszatérteket fenyegető legnagyobb veszély a dzsihadisták által hátrahagyott hatalmas mennyiségű akna, miközben a visszatért jazidik mindennapos küzdelmet folytatnak alapvető táplálkozási, egészségügyi és oktatási szükségletük kielégítéséért.