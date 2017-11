Minden negyedik nap megölnek egy újságírót

December 4-én az UNESCO egy egynapos szemináriumot fog tartani a Colombo-i Srí Lanka-i napon, melynek címe "A regionális együttműködés megerősítése a szólásszabadság és a jogállamiság Ázsiában történő előmozdítása révén az újságírókkal szembeni bűncselekmények büntetlenségének megszüntetése révén" címmel.



Az esemény célja, hogy előmozdítsa a párbeszédet és határozzon meg stratégiákat a regionális együttműködés erősítésére az újságírók biztonsága és az ázsiai büntetlenség megszüntetése érdekében. Az UNESCO és a Srí Lankai Pénzügyminisztérium és a Tömegközlési Minisztérium által szervezett rendezvényen regionális szereplők, köztük a nemzeti emberi jogi bizottságok képviselői is részt vesznek.



Az újságírók ellen elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos büntetlenség büntetlenségének nemzetközi napjaira vonatkozó regionális és helyi rendezvényeket világszerte, többek között Olaszországban, Kenyában, a Fülöp-szigeteken, Szenegálban, Tunéziában, az Amerikai Egyesült Államokban és sok más országban rendezik.

Az újságírók meggyilkolásával kapcsolatos ügyek kilencven százaléka továbbra is büntetlenül marad, amint azt a tagállamok 2017-ben szolgáltatták a Szervezetnek. Ez a múlt évhez képest enyhe javulás, amikor az UNESCO írásbeli kérdéseire adott válaszok szerint az országok csak 8% -át meggyőződéshez vezetett."Az igazságosság a szabad társadalom sarokköve. Ez visszatartja azokat, akik fenyegetik a szólásszabadságot, és bátorítják azokat, akik védekezni akarnak "- mondta az UNESCO főigazgatója, Irina Bokova. "Ezért az újságírókkal szembeni igazságtalanság annyira költséges minden társadalom számára."2006 és 2016 között az UNESCO elítélte 930 újságíró meggyilkolását. Ezek közül 102 újságírót öltek meg egyedül 2016-ban, az UNESCO legfrissebb adatai szerint.A 2016-ban meghalt újságírók többsége (94%) helyi újságírók, akik helyi történetet jelentettek. A gyilkosságok fele (50%) olyan országokban fordult elő, ahol nem volt fegyveres konfliktus, szemben a 2015-ös 47% -kal.A nőstény újságírók aránya 2006-ban 5% -ról 2016-ban 10% -ra nőtt. A nők továbbra is konkrét fenyegetésekkel szembesülnek, beleértve az online zaklatásokat is.2017-ben, az újságírók biztonságának és a büntetlenség kérdésének figyelemmel kísérésére irányuló erőfeszítéseinek részeként az UNESCO felkérte a 62 tagállamot, hogy az ügyek továbbra is megoldatlanok legyenek, hogy tájékoztatást nyújtsanak a bírósági vizsgálatok helyzetéről. Ezek közül 46 válaszolt (74%), 41 pedig konkrét tájékoztatást adott az UNESCO főigazgatója által elítélt médiaművészek meggyilkolásának bírósági vizsgálatának helyzetéről .Ezek a számok megerősítik az UNESCO monitoring és jelentéstételi mechanizmusának tagállamok közötti elismerésének folyamatos növekedését: 2016-ban a válaszadási arány 68% volt 2015-ben, 47% -kal, 2014-ben pedig csak 27% -kal.Ez a javulás az országok részéről növekvő hajlandóságot mutat az információk megosztására. Mindazonáltal sajnálatos módon nem elegendő az újságírókkal szembeni büntetlenség büntetlenségének megakadályozására irányuló nemzetközi nap (IDEI) célkitűzéseinek elérésére, amelyeket évente november 2-án megfigyelnek."A hír tele van kollégáink, az újságírók halálával, megsebesítésével és bebörtönzésével foglalkozó újságírókkal" - nyilatkozta Christiane Amanpour, az UNESCO jószándékú nagykövete a véleménynyilvánítás szabadságáért és az újságírói biztonságért. "Mi, a sajtó, folytatnunk kell a büntetlenség megszüntetését."A nap alkalmából november 2-án az UNESCO és partnerei globális kampányt indítanak a világ minden tájáról érkező médiával kapcsolatban, és egy közösségi médiakampányt: #MyFightAgainstImpunity.2013-ban az Egyesült Nemzetek Közgyűlése elfogadta az A / RES / 68/163 határozatot (külső kapcsolat),amely november 2-án az újságírókkal szembeni bűnügyi büntetlenség megszüntetésének nemzetközi napjaként jelent meg. Az állásfoglalás arra sürgette a tagállamokat, hogy végleges intézkedéseket hozzanak a büntetlenség jelenlegi kultúrájával szemben. A dátumot két francia újságíró, Ghislaine Dupont és Claude Verlon meggyilkolására választották Maliban, 2013. november 2-án.