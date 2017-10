Minden idők legnagyobb bankrablására készültek Brazíliában - 500 méteres alagutat fúrtak

Még a rendőröket is meglepte, amit a három hónapja megfigyelés alatt tartott bűnbanda lefülelésekor találtak. Egy 500 méter hosszú alagutat fúrtak a bankrablók a Bank of Brasil páncélterméhez Sao Paulóban - számolt be a 444.hu Ha nem buknak le, mintegy 317 millió dollárral gazdagodhattak volna a rablás kitervelői. Ennek az összegnek a megszerzésére eddig 1,27 millió dollárt költött a banda. Ennyibe került eddig, hogy kialakítsák a járatot - közölte a rendőrség.