Migránstábort számoltak fel egy párizsi egyetemen

Rendőrök számoltak fel kedd reggel egy migránstábort a Párizshoz közeli Saint-Denis egyetemén, ahova még januárban a rektor engedélyével a diákok egy csoportja telepítette be az illegális bevándorlókat.



A rendőri erők kora reggel jelentek meg a Paris 8-as egyetem, amelynek egyik szárnyát foglalta el csaknem hatvan migráns a diákok támogatásával.



Az épület első emeletén egy teraszon mintegy hetvenen emberi láncot formáltak az utolsó harminc migráns köré, hogy a rohamrendőrök ne tudják őket kivinni a campusról. A rendőrség végül könnygázzal oszlatta szét a migránsokat támogató diákokat és aktivistákat, majd a bevándorlók ellenállás nélkül kimentek az épületből és felszálltak egy buszra, amellyel a prefektúra tájékoztatása szerint 7 órakor elhagyták az egyetemet.



A bevándorlókat a közeli Raincy egyik sporttermébe szállították, ahol mindenkinek megvizsgálják a helyzetét.



A 22 ezer hallgatót oktató, észak-párizsi egyetem egyik szárnyában január 30. óta éltek az elsősorban nyugat-afrikai országokból származó, valamint szudáni és eritreai migránsok, akiket egy diákkollektíva az egyetem vezetésének engedélyével telepített be az épületbe. A rektor június 17-ig engedélyezte a helyfoglalást, utána rendőri kiürítést helyezett kilátásba.



A bevándorlók, mielőtt januárban beköltöztek az épületbe, egy utcai migránstáborban éltek.



"Esett a hó, mínusz 10 fok volt, nem hagyhattuk őket az utcán" - mondta a Le Monde című napilapnak egy filozófia szakos hallgató, aki más diákokkal együtt az egyetemre beköltöztetett migránsok adminisztratív helyzetének rendezését kérte a rendőrségtől.



Az egyetemen, amelyet egyébként április és június között az új felvételi rendszer elleni országos diákmegmozdulás keretében teljesen elfoglaltak a diákok - szünetelt az oktatás is -, a tantermeket hálótermekké alakították át, a migránsokat a diákok és a helyi lakosok egymást felváltva látták el.



Annick Allaigre, az egyetem rektora egyesével megvizsgálta minden migráns helyzetét, és a helyi prefektúrának átadott egy 133 nevet tartalmazó listát olyan emberekről, akik szerinte védelemre szorulnak Franciaországban. A prefektúra most ellenőrzi, hogy a kedd reggel elszállított hatvan migráns neve szerepel-e a listán. A bevándorlók korábban csoportos és automatikus legalizálást szerettek volna elérni a hatóságoknál, de ezt a megoldást a kormány visszautasította.



A kiürítési döntést felgyorsította az, hogy hétfőre virradó éjjel megrongálták az egyetem egyik épületét, illetve az intézmény egyik alkalmazottjánál a rüh tünetei jelentkeztek.