Migránsáradat: Spanyolország képtelen kezelni a helyzetet

Európába igyekvő afrikai illegális bevándorlók a dél-spanyolországi Tarifa kikötőjében 2018. július 27-én (MTI/AP/Marcos Moreno)

Több mint 300 migránst mentett ki a spanyol tengeri parti őrség a Gibraltári-szorosban. Az olaszországi szigorítások óta már egyértelműen Spanyolország az embercsempészek fő célpontja, a madridi kormánynak az állami büdzséhez is hozzá kellett nyúlnia, hogy legyen pénz az érkezők ellátására – hangzott el az M1 Híradójában.A dél-spanyolországi Barbate kisvárosban tették ki azt a 334, többségében fekete afrikait, akik 17 kisebb nagyobb csónakon kísérelték meg az átkelést a Gibraltári-szoroson.Az elmúlt napokban velük együtt már meghaladta a kétezret a Spanyolországba érkező illegális bevándorlók száma. Egész évben pedig eddig már több mint 22 ezren érkeztek, ami több mint kétszer annyi, mint ahányan 2017 hasonló időszakában próbáltak illegálisan bejutni Spanyolországba. A spanyol ellátórendszer pedig nincs erre felkészülve.Az ideiglenes befogadó táborok már megteltek, a most érkezetteket is csak egy használaton kívüli raktárépületben tudták elhelyezni Barbatéban.Az új baloldali spanyol kormány néhány héttel ezelőtt még nagyvonalú humanitárius gesztusként mutatta be, hogy Valencia kikötőjében engedte partra szállni az Aquariust, több mint 600 kimentett migránssal a fedélzetén, azt a hajót, amely előtt az olasz kormány lezárta kikötőit.Most azonban, hogy az érkezések száma ilyen radikálisan emelkedik, már a spanyol kormányzat is szembesül a növekvő migrációs nyomás okozta gondokkal. A belügyminiszter a legnagyobb nyomásnak kitett Algecirasba látogatott, hogy a helyszínen tájékozódjon, és elismerte: Spanyolország egyedül képtelen kezelni a helyzetet.A migrációs probléma nem csak a mi ügyünk, ez egy európai probléma ezért az Európai Unió szintjén kell megoldást találni rá – mondta, és hozzátette, Spanyolországot felkészületlenül érte, hogy az elmúlt hónapokban a mediterráneum nyugati térségére helyeződött át a Földközi-tengeri embercsempész útvonalak súlypontja.A spanyol kormánynak ezért sürgősen jelentős összegeket kell átcsoportosítania az érkező migránsok ellátására.Már előkészítettük egy 30 millió eurós költségvetési kiigazítás tervezetét, amivel növelni tudjuk a humanitárius segítségnyújtás mértékét. Vannak pályázatok, és folyamatosan egyeztetünk nem kormányzati szervezetekkel is – jelezte az illetékes miniszter. Mivel tudják, hogy ez a pénz nem lesz elég, ezért az Európaui Unióhoz fordultak további támogatásért.Szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, Spanyolország a mainál is nehezebb helyzetbe kerülhet, ha az olasz kormány tovább korlátozza az embercsempészek munkáját a Földközi-tengeren. A bandák ugyanis egyre elszántabbak, és – ahogy a legutóbbi ceutai ostrom mutatja – már az erőszaktól sem riadnak vissza, hogy eljuttassák az embereket Európába.